Israël d'accord pour des «zones sécurisées» pour les Palestiniens à Gaza

Les Etats-Unis négocient avec Israël et l'Egypte l'ouverture du point de passage de Rafah devant les étrangers, notamment les Américains, désirant de quitter la bande de Gaza, a déclaré vendredi un haut responsable américain.

«C'est ce qu'on discute avec Israël et nous continuons de discuter de cela avec l'Egypte», a dit ce responsable voyageant avec le secrétaire d'Etat Anthony Blinken qui effectue une tournée régionale.

Il s'agit, selon lui, de «l'ouverture du passage de Rafah devant les citoyens américains et d'autres pays étrangers qui veulent ou doivent quitter» la bande de Gaza, bombardée sans cesse par Israël en représailles à une attaque sanglante du Hamas palestinien.

Washington reconnait que l'évacuation de Gaza constitue une opération complexe.

«C'est un défi de taille», a commenté vendredi un porte-parole de la Maison-Blanche après qu'Israël a ordonné l'évacuation vers le sud de «tous les civils» de la ville de Gaza, une mesure condamnée ouvertement par l'ONU.

Les Israéliens «essaient d'écarter les civils du danger et de les avertir de façon juste», a assuré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, sur CNN, en ajoutant: «C'est un défi de taille. Il s'agit d'un million de personnes, et d'un environnement très urbain et dense.

«C'est déjà une zone de combat (...). Mais il est clair que ce que (les autorités israéliennes) essaient de faire est d'éviter des victimes civiles au maximum et aussi de séparer le Hamas des boucliers humains.»

