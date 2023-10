Jamie Lee Curtis et Michael Douglas figurent parmi les 700 signataires d'une lettre de soutien à Israël

Gal Gadot, Chris Pine, Jamie Lee Curtis, Michael Douglas et Billy Porter figurent parmi les 700 personnalités hollywoodiennes qui ont signé une lettre ouverte condamnant le Hamas et exprimant leur soutien à Israël.

• À lire aussi: Difficile de comprendre les motivations du Hamas

• À lire aussi: À l’international, le Canada est devenu un pee-wee dans la cour des grands

• À lire aussi: À ceux qui évitent de qualifier le Hamas d’organisation terroriste

Publiée jeudi (12 octobre 23) par l'organisation à but non lucratif Creative Community for Peace, elle rassemble des noms du monde du cinéma et de la musique, ainsi que des réalisateurs, des comédiens, des producteurs et d'autres personnalités de l'industrie du divertissement.

Les attaques de la branche armée du Hamas, qui ont débuté ce week-end, ont jusqu'à présent coûté la vie à plus d'un millier d'Israéliens, pour la plupart des civils. De nombreux otages ont également été enlevés, que la lettre appelle à libérer et à rendre sains et saufs.

Parmi les autres signataires connus figurent Liev Schreiber, Amy Schumer, Mark Hamill, Jerry Seinfeld, Mayim Bialik, Zachary Levi, Debra Messing, Ziggy Marley, Sharon Osbourne, Andy Garcia, Diane Warren, Lance Bass, Stephen Fry, Ricki Lake, AJ McLean et Bella Thorne.

« Le cauchemar que les Israéliens redoutent depuis des décennies est devenu réalité lorsque les terroristes du Hamas se sont infiltrés dans les villes et villages israéliens. Sous le couvert de milliers de roquettes tirées sans distinction sur les populations civiles, le Hamas a assassiné et kidnappé des hommes, des femmes et des enfants innocents. Ils ont enlevé et assassiné des nourrissons et des personnes âgées. Ils ont violé des femmes et mutilé leurs corps. Ils ont exhibé leurs corps dans les rues et sur les réseaux sociaux, et ont lâchement attaqué le festival de musique Supernova, apportant la mort et la destruction à un événement célébrant l'amitié et l'amour », peut-on lire dans le courrier.

Et d'ajouter : « C'est du terrorisme. C'est le mal. Il n'existe aucune justification ou rationalisation des actions du Hamas. Nous sommes en présence d'actes terroristes barbares qui doivent être dénoncés par tous. D'une organisation terroriste dont les dirigeants appellent au meurtre des Juifs partout dans le monde. Le CCFP appelle ses amis et collègues de l'industrie du spectacle à s'élever avec force contre le Hamas et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour exhorter l'organisation terroriste à rendre les otages innocents à leurs familles.

Alors qu'Israël prendra les mesures nécessaires pour défendre ses citoyens dans les jours et les semaines à venir, les médias sociaux seront envahis par une campagne de désinformation orchestrée par l'Iran. Nous demandons instamment à chacun de se souvenir des images horribles qui sont parvenues d'Israël et de ne pas amplifier ou tomber dans le piège de leur propagande. »

« Nos pensées vont à tous ceux qui connaissent des niveaux insondables de peur et de violence, et nous espérons qu'un jour les Israéliens et les Palestiniens pourront vivre côte à côte dans la paix », concluent les signataires.