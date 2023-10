«Je voudrai profiter de l’énergie de la foule» – Samuel Montembeault, qui aura le départ pour l'ouverture locale contre les Blackhawks

Un premier match à Montréal. Un premier match contre le prodige Connor Bedard. Mais aussi un premier départ pour Samuel Montembeault.

À la veille de la visite de Bedard et des Blackhawks de Chicago pour cette ouverture locale, Montembeault avait le grand sourire dans le vestiaire du Canadien.

«J’ai confiance, a-t-il dit. Je voudrai profiter de l’énergie de la foule. Le Centre Bell sera très bruyant pour le premier match de la saison. Pour moi, ça ne change rien. C’est la même rondelle que je devrai bloquer.»

«Mais je jouerai mon premier match d’ouverture locale au Centre Bell. En plus, c’est contre Connor Bedard. J’ai vraiment hâte.»

Questionné à savoir s’il aimait mieux obtenir le premier départ de la saison ou le premier match devant ses partisans, Montembeault a offert une réponse diplomate.

«Je prendrais les deux! Mais je suis heureux d’obtenir le départ à Montréal. Je m’attends à une ambiance électrisante. Il y a trois bons gardiens ici. Je n’étais pas fâché de ne pas jouer à Toronto. J’ai vu ça comme une occasion pour me préparer encore plus pour mon premier match.»

Le bonheur de RHP

Voisin de casier de Montembeault au complexe d’entraînement à Brossard, Rafaël Harvey-Pinard respirait aussi le bonheur. S’il a terminé la dernière saison à Montréal, l’ailier de 24 ans vivra la présentation des joueurs avec la voix suave de Michel Lacroix pour une première fois.

«Je sais qu’il s’agira d’un match spécial, a noté Harvey-Pinard. J’en parlais même avec ma famille. Ils me demandaient si je le réalisais. On va me présenter pour le match d’ouverture au Centre Bell avec le Canadien. C’est un beau moment pour moi. J’ai hâte de le vivre.»

Même s’il a plus d’expérience, David Savard était aussi fébrile à l’idée de faire sa rentrée montréalaise.

«J’ai toujours des papillons. C’est toujours agréable de jouer devant nos partisans. J’encercle toujours cette date sur mon calendrier.»

Un respect à gagner

On n’a pas besoin de lire dans les feuilles de thé pour savoir que Cole Caufield et Nick Suzuki recevront une vague d’amour importante des partisans à la présentation des joueurs. Parmi ceux en veston et cravate, Martin St-Louis restera aussi l’un des plus populaires.

«C’est flatteur, mais je ne m’arrête pas à ça, a répliqué St-Louis. C’est comme dans n’importe quoi, le respect est mérité, pas donné. Je tente de gagner le respect tous les jours.»

Ralentir Bedard

À son deuxième match dans la LNH, Bedard a déjoué Linus Ullmark dans un revers de 3 à 1 contre les Bruins à Boston. Il a donc marqué son tout premier but dans le circuit Bettman.

S’il y a un soulagement possible, Montembeault n’aura pas le stress d’écrire son nom dans le livre d’histoire de la LNH comme le premier homme masqué à donner un but contre le numéro 98 des Hawks.

«C’est pratiquement un soulagement, a lancé Montembeault en souriant. Tu ne veux pas être celui qui lui donne son premier but. Tu te retrouves partout sur les réseaux sociaux. On devra faire attention pour qu’il n’en marque pas un autre samedi.»

«Je ne changerai pas mon approche contre lui, mais je devrai rester patient, a-t-il poursuivi. Je ferai attention pour ne pas placer mes pieds trop rapidement. Si je ne peux pas être dans le ciment, je devrai rester devant la rondelle.»

À la ligne bleue, Savard aura aussi la mission de ralentir Bedard en compagnie de son partenaire, Mike Matheson.

«J’ai hâte de le voir, a souligné Savard. C’est toujours un défi quand tu te retrouves contre un joueur spécial. À 18 ans ou plus vieux comme Crosby, tu dois te méfier. Ils peuvent faire des jeux à partir de rien.»

«J’apprendrai à le connaître. J’ai vu bien des jeux de lui dans le passé. Il a un talent exceptionnel. Il peut rentrer dans la LNH et obtenir un impact immédiat. Il n’est pas différent des Crosby ou McDavid. Mais il devra prouver qu’il est aussi bon.»

