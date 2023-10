Les joueurs de hockey de la LNH, comme Julien Gauthier, amassent souvent des fonds pour différentes causes par le biais de différents événements. L’événement de la Classique de Golf Julien Gauthier, sous la présidence d’honneur de Sylvain Tremblay, DG Caisse Desjardins Pointe-aux-Trembles, a remis la somme de 22 000 $ à l’organisme Équipé pour Patiner.

Photos fournies par Denis Barrette et Pascale Vallée

Sur la photo on voit Pierre Olivier Lessard, membre du comité organisateur, Carole Charrette, la présidente d’Équipé pour Patiner, son petit-fils Odin, Denis Barrette, membre du comité organisateur, et les coprésidents -d’honneur, Julien Gauthier et Sylvain Tremblay, de la Caisse Desjardins Pointe-aux-Trembles.

Valérie Lapierre et les membres de sa famille, Amélia Michel-Habib, Jérémy Michel-Habib, Jacob Michel-Habib et Gabriel Michel-Habib, ont bien aimé la fin du match, qui était très excitant.

La famille Gauthier est bien représentée dans la LNH, alors qu’on voit ici les frères Kaylen et Ethan, du Lightning de Tampa Bay, leur cousin Julien, des Islanders de NY, et leur père, Denis, qui a évolué pendant de nombreuses saisons dans la LNH.

Les familles étaient présentes en grand nombre au match de basketball entre Oklahoma City et les Pistons de Detroit. Olivier Bilodeau est avec ses parents, Isabelle Savoie et Jean-François Bilodeau, sa sœur, Ève Bilodeau, Laurie Corbin et Antoine Corbin.

Julien Gauthier est en compagnie d’un ancien joueur des Islanders et coéquipier de Guy Lafleur avec les Remparts, Richard Grenier.

Équipé pour Patiner achète des patins neufs pour des enfants défavorisés des écoles primaires de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est. Denis Barrette, membre du comité organisateur, est accompagné d’Anne St-Laurent, la mairesse élue de la Ville de Montréal-Est.

Paul Stephens, professeur d’éducation physique, Audrey Trempe, qui excelle à la balle molle et au basketball, et Marc-Antoine Auger, ostéopathe, ont été impressionnés par la vitesse d’exécution des joueurs.