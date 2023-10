La première ligue professionnelle de hockey canadienne était entièrement composée de joueurs noirs

Quand les Québécois Mathieu Joseph et Daniel Walcott, du Lightning de Tampa Bay, se sont élancés sur la patinoire avec Gemel Smith le 10 mai 2021, ils ont marqué l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à titre de premier trio partant exclusivement composé de Noirs. Pourtant, un siècle plus tôt, une ligue de hockey 100 % noire parcourait les provinces maritimes.

« Mise en place par des baptistes et des intellectuels noirs, cette ligue est fondée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en 1895. Elle n’est pas active durant et après la Première Guerre mondiale, est reformée en 1921, puis complètement abandonnée durant la Crise des années 1930 », peut-on lire dans l’Encyclopédie canadienne.

Les Jubilees de Dartmouth se mesuraient aux Eurekas d’Halifax, aux Royals de Amherst et d’autres équipes du Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard. Pas moins de 400 joueurs patinaient dans cette ligue reconnue pour son jeu « rapide, physique et novateur ».

C’est à un joueur des Eurekas, Eddie Martin, qu’on attribue par exemple le lancer frappé en 1906... une décennie avant la fondation de la LNH. À la même époque, le gardien de buts Henry « Braces » Franklyn aurait été le premier à se jeter sur la rondelle pour l‘immobiliser.

Wikimedia Commons / Domaine public

Après les Blancs

C’est dans l’espoir de créer une saine rivalité entre les différentes paroisses baptistes que les fondateurs de la Colored Hockey League créent cette organisation. Ils misaient sur le fait que les jeunes hommes fréquenteraient plus assidûment l’église si on leur promettait un match de hockey après l’homélie.

« Plus tard, sous l’influence du mouvement nationaliste noir et dans le contexte d’un intérêt grandissant pour le hockey, elle sera perçue comme un moteur potentiel pour l’obtention de l’égalité des Canadiens noirs », écrivent George et Darril Fosty dans l’Encyclopédie.

C’est que la discrimination est encore bien présente au Canada à l’époque. Les joueurs noirs n’ont accès aux glaces qu’après le départ des joueurs blancs. La saison se concentre de janvier à mars, alors que la glace extérieure est de moindre qualité qu’avant les Fêtes.

Éditions Nimbus

Timbre commémoratif

Les foules de la Colored Hockey League pouvaient compter 1500 partisans, alors que les équipes blanches, elles, attiraient entre 300 et 500 personnes.

Malgré cela, des propriétaires refuseront que leur patinoire serve à des matchs disputés par des Noirs ; des poursuites judiciaires seront intentées et ces mésententes contribueront au déclin de la ligue.

Postes Canada a lancé en janvier 2020 un timbre commémoratif soulignant l’existence de la Colored Hockey League. « Il est essentiel de faire connaître les histoires qui, comme celle-ci, mettent en lumière des aspects de notre histoire qui sont importants, mais malheureusement méconnus », peut-on lire sur le site qui présente le timbre.