La saison des huîtres est commencée!

Des huîtres, c’est convivial dans mon livre à moi. C’est festif. C’est pour les grandes occasions. Ce l’est toujours, mais c’est aussi familial et elles peuvent se manger aussi souvent que des pâtes.

J’annonce aux miens qu’on ajoutera des huîtres le plus souvent possible désormais. Ça prenait un beau petit bonhomme de 9 ans pour me faire réaliser combien les huîtres sont faciles à préparer, délicieuses, nutritives et que c’est le meilleur temps de l’année pour en profiter. Quand je demande à la gang « qu’est-ce que ça vous dit qu’on popote pour souper ? », c’est Louis, 9 ans, roi des huîtres, qui en a redemandé tous les jours du week-end férié. Impossible de garnir un plateau sans qu’il les dévore comme je dévore un bol de chips à l’apéro. En prenant bien soin d’aviser tout le monde, qu’une fois leur première eau de mer jetée, on laisse reposer l’huître une trentaine de secondes pour qu’elles reproduisent une seconde eau, dont le goût est plus fin et moins iodé que la première. Ou la la, quelle maîtrise à un si jeune âge. De toute beauté !

Je suis allée valider le tout chez Odessa. Pour le plaisir d’en apprendre davantage, me rafraîchir la mémoire et découvrir leurs spéciaux d’octobre, leur mois anniversaire. Chaque année, je me rappelle qu’en octobre, la poissonnerie souffle une chandelle de plus – 41 cette année – et qu’apparaît un nouveau coffret d’huîtres, en plus (qu’on se le dise) des événements dégustation gratuite du samedi avec l’accord huîtres et vin en échange d’un sourire (ça, c’est moi qui le dis). Aujourd’hui, c’est la Beausoleil, légèrement charnue, moyennement juteuse, légèrement salée, au goût de noisette et à l’inverse la French Kiss qui est moyennement charnue, mais légèrement juteuse.

Les mois en « bre »

Je suis tellement fan de cette poissonnerie qui a la configuration d’une épicerie. En entrant, je tombe sur Francis, l’assistant-gérant à la succursale-entrepôt de la rue Molson. Odessa compte six succursales en tout en passant par Belœil, Brossard, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sorel-Tracy et Anjou. Je déclare à Francis que je veux un mini cours 101 sur les huîtres. Je suis bien tombé, il lâche tout et je le suis pour goûter les meilleures huîtres de ma vie.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Pendant les mois en « bre » – septembre, octobre, novembre et décembre –, ce sont les meilleures de la saison des huîtres. On passe par la section des caissettes, mes préférées parce qu’elles me rassurent. Elles sont présélectionnées et empaquetées pour emporter n’importe où facilement. Le trio dégustation maison est toujours d’actualité avec ses informations d’âge des huîtres, leurs descriptions appétissantes et l’accord idéal proposé par le sommelier.

Photo fournie par Odessa Poissonnerie

Le nouveau coffret de l’heure est un concept Bloody César avec les huîtres du même nom provenant du Nouveau-Brunswick et une petite sauce épicée encore du même nom et proposée en équipe par Odessa et l’entreprise spécialisée de sauce piquante, La Pimenterie. Très l’fun et match parfait, comme on dit.

Photo fournie par Odessa Poissonnerie

Ma formation culmine devant les « Sand Dune », les dunes de l’Île-du-Prince-Édouard, les meilleures de ma vie oui, j’ai envie de déclarer comme Francis. Ultra charnue, pas trop salée et au parfum d’algues. Quelle que soit l’une des 35 variétés proposées, en apéro, on doit en compter de 6 à 9, 12 avec un accompagnement et 20 sans. On peut les ouvrir jusqu’à trois heures avant de les consommer, mais en prenant soin de les garder dans la partie la moins froide du frigo dans le bas. Et Francis confirme que le petit Louis a raison, on jette la première eau pour une plus fine dégustation.