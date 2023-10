Le PLQ à la recherche de son ADN perdu

Quelle coïncidence. Pendant que le Parti libéral du Québec présentait hier son rapport visant à le relancer, son ex-chef Jean Charest était l’heureux invité de François Legault à l’inauguration du complexe de la Romaine.

Bien des libéraux ont dû se taper une méchante dose de nostalgie. M. Charest, après tout, toujours populaire au PLQ, leur a donné trois mandats d’affilée au pouvoir.

Et ce rapport? Contient-il la potion magique dont le PLQ, coincé à 5% chez les francophones, a urgemment besoin pour remonter la pente? Réponse courte: non.

Le rapport de 80 pages n’est pas futile pour autant. Il servira de lecture de chevet aux futurs candidats à son éventuelle course à la chefferie – si candidats il y a.

Sous un titre passe-partout – S’affirmer, rassembler, prospérer –, André Pratte et Madwa-Nika Cadet, les deux coprésidents du comité chargé de sortir le PLQ du 36e dessous où il croupit depuis ses défaites cinglantes de 2018 et 2022, ont ratissé large. Peut-être trop large.

On y trouve de tout. Se donner un nationalisme plus assumé et une nouvelle constitution pour le Québec. Défendre le français tout en renforçant la protection de la minorité anglo-québécoise. Une loi sur l’interculturalisme. Etc.

Il liste même les nombreuses critiques émises par des militants libéraux de partout au Québec. Le résultat n’est donc pas peine perdue. Le vrai problème du PLQ est néanmoins ailleurs.

Il faut une ou un (bon) chef

Tant qu’il n’aura pas une ou un chef capable de lui redonner vie et espoir, la résurrection du PLQ sera aussi incertaine qu’un bulletin de météo. Devant ce rapport, on se prend même à se rappeler les exercices similaires au PQ.

En 2003, après une défaite crève-cœur, Bernard Landry avait lancé sa «saison des idées» sans qu’aucun miracle n’en résulte. En 2017, un certain Paul St-Pierre Plamondon, alors ex-candidat à la chefferie, signait un rapport intitulé Oser repenser le PQ.

D’une franchise déconcertante, son constat était celui d’un parti devenu figé, conservateur, vieillissant et d’une inconstance hallucinante sur tous les plans, dont son option souverainiste.

Au sommet des officines péquistes, personne n’avait cependant voulu «repenser» le PQ. S’en est suivie une défaite pire encore que les autres.

Le déclin du PQ était tel que l’élection du même PSPP comme chef en 2020 ferait à peine bouger l’aiguille.

Il lui faudra attendre deux ans, soit pendant et surtout après la campagne électorale de 2022, pour que l’ «effet» PSPP ne commence à se faire sentir.

Affaire de circonstances

Un autre ingrédient essentiel à toute renaissance d’un parti moribond est le contexte ambiant. Dans un monde idéal, la politique ne serait qu’affaire de substance, de valeurs, d’idées, de vision et de projets. Dans la réalité, elle est aussi, et beaucoup, une affaire de circonstances.

Sous le règne catastrophique de Philippe Couillard, le PLQ s’est tiré dans le pied. C’est sûr. Mais d’autres circonstances furent hors de son contrôle.

La chute du PQ, par exemple, fut telle qu’elle a privé le PLQ de son «épouvantail séparatiste» habituel qui, bon an mal an, ralliait ses électeurs francophones fédéralistes.

La création de la CAQ, non souverainiste et proche des milieux d’affaires, a fini par leur fournir un refuge rassurant. La popularité de François Legault a fait le reste.

Bref, s’il est vrai que le PLQ a frappé un mur sous Couillard, rien ne lui a fait plus mal que ce réalignement majeur des planètes politiques. Pour le PLQ, l’effet fut de le rendre inutile aux yeux de sa base francophone.

La morale de cette histoire? Comme pour tout parti au bord du précipice, la venue d’une ou d’un chef inspirant s’annonce vitale pour les libéraux. Mais il leur faudra aussi que les circonstances bougent.

Du genre, le jour où François Legault quittera la politique ou que son parti sera jugé plus sévèrement. Ou encore du genre, un PQ dont la remontée se confirmerait sur le temps. Bien malins les devins.