Lenny Kravitz complètement nu dans son nouveau vidéoclip

Comment créer un buzz quand on est un artiste qui n’a pas proposé de nouvelle musique depuis un moment? Lenny Kravitz a su capter l’attention de ses admirateurs en se mettant littéralement à nu dans le clip très sensuel de sa plus récente chanson «TK421».

Son prochain album Blue Electric Light ne paraîtra qu’en mars 2024, mais Lenny Kravitz a déjà su titiller ses admirateurs (et les curieux) en lançant ce vidéoclip audacieux.

On y retrouve le chanteur de 59 ans (vraiment?) lors de sa «routine matinale». Il sort du lit et se rend à sa fenêtre pour tirer les rideaux, dévoilant du coup son corps complètement nu, dansant devant la fenêtre, de dos.

De manière comique, l’artiste tatoué se déhanche derrière un buste dissimulant ses parties intimes, avant de se savonner les abdominaux de façon suggestive sous la douche. Il cache à nouveau son entre-jambes avec sa main suivant le rythme et mimant les chiffres 421.

capture d'écran

La star aux longues tresses rastas fume un joint, lunettes de soleil au visage, et se trémousse dans sa salle de bain en faisant valser sa serviette et se lavant les dents, sa brosse devenant un micro.

Le rockeur enfile ensuite des pantalons de cuir et une camisole pour jouer de la guitare et danser partout dans son appartement; dans sa baignoire, sur son lit et dans les escaliers avant de quitter la maison pour la journée.

capture d'écran

La vidéo a cumulé plus de 379 000 vues en moins de 24 heures. Il est possible de présauvegarder l’album Blue Electric Light de Lenny Kravitz sur les différentes plateformes d’écoute.

Sur Instagram, le chanteur a partagé différents segments de ce nouveau clip, et les commentaires positifs fusent; autant sur la chanson que sur le contenu sexy du clip.

Plusieurs internautes y voient également une nette ressemblance et une sorte d’hommage à l’auteur-compositeur-interprète Prince, décédé en 2016.

À voir aussi: