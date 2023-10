Les Remparts dominés à Shawinigan

Les Cataractes de Shawinigan ont inscrit cinq buts de suite et ils ont vaincu les Remparts de Québec 6 à 2, vendredi soir, au Centre Gervais Auto.

Le match s’était pourtant bien amorcé pour les Diables rouges. Justin Duval a fait mouche dès la deuxième minute de jeu.

Les Remparts n’ont cependant pas eu l’avance bien longtemps, puisque les favoris de la foule ont nivelé le pointage seulement 11 secondes plus tard. Les Cataractes ne se sont pas arrêtés là et ils menaient par un but avant que la troisième minute soit écoulée au premier tiers.

Kody Dupuis et Nathan Éthier ont inscrit deux buts chacun. Le second a aussi fourni une mention d’aide. C’était son premier match de trois points dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, lui qui y évolue depuis la campagne 2021-2022.

Maxim Barbashev s’est également démarqué en se faisant complice de deux des réussites de ses coéquipiers. Les autres buts des Cataractes sont venus des bâtons d’Alexis Bonefon et Thomas Hébert.

Le gardien Rémi Delafontaine a fait 18 arrêts dans la victoire. Son vis-à-vis, Louis-Antoine Denault, a quant à lui repoussé 27 des 33 rondelles envoyées dans sa direction.

Il s’agit d’une deuxième défaite de suite pour les Remparts. Ils tenteront de renouer avec la victoire dimanche, lors de la visite des Saguenéens de Chicoutimi au Centre Vidéotron.