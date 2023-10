La Loi sur l’évaluation d’impact est inconstitutionnelle, tranche la Cour suprême

La Cour suprême du Canada a jugé vendredi matin que la Loi sur l’évaluation d’impact était majoritairement inconstitutionnelle, alors qu’elle était contestée par plusieurs provinces, mais rappelle l’importance du rôle des différents ordres de gouvernement dans la protection de l’environnement.

La Loi sur l’évaluation d’impact est un outil de planification et de prise de décision destiné à évaluer les répercussions, positives ou négatives, des projets proposés sur l’environnement, l’économie, la santé et la société.

En jugeant cette loi, aussi appelée projet de loi C-69, partiellement inconstitutionnelle, la Cour demande au gouvernement fédéral de la réviser. Pour rappel, en 2022, la Cour d’appel de l’Alberta avait considéré que cette Loi empiétait sur les compétences provinciales.

Selon le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), intervenu devant la Cour suprême en février 2023 pour défendre la Loi, cette décision marque un recul pour la protection de l’environnement.

«Face à l’ampleur des crises climatiques et de la biodiversité, il est important que les deux ordres de gouvernement exercent pleinement leurs responsabilités et collaborent pour assurer le meilleur encadrement possible des projets», a estimé Me David Robitaille, avocat ayant représenté le CQDE devant la Cour suprême.

«Par cette décision, la Cour suprême vient scinder les actions des différents gouvernements comme avec une paire de ciseaux. [...] Le CQDE s’attend à une réforme de la loi pour la rendre conforme au jugement, de manière à ce que chaque gouvernement continue à jouer pleinement le rôle qui lui revient dans la protection de l’environnement», a ajouté Me Marc Bishai, avocat au CQDE.

De son côté, l’Institut économique de Montréal (IEDM) a accueilli positivement la décision de la Cour suprême.

«Le jugement de ce matin pourrait aider à accélérer l’approbation d’importants projets d’infrastructures énergétiques», a expliqué Krystle Wittevrongel, analyste senior en politiques publiques à l’IEDM.

«En enlevant le dédoublement des évaluations d’impact provinciales et fédérales, on réduirait la redondance bureaucratique», a-t-elle ajouté.

«Avec cette décision, la Cour suprême reconnaît qu’Ottawa a été trop loin en s’ingérant dans les compétences provinciales», a affirmé Gabriel Giguère, analyste en politiques publiques à l’IEDM.