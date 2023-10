Menaces de mort envers Legault et Trudeau : Germain Lemay reste en prison avant son procès

L'homme qui aurait menacé de mort les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau ne sortira pas de prison en attendant son procès.

Le juge a déterminé que la sécurité du public se porterait mieux si Germain Lemay demeurait détenu. L'individu, qui habite Hampden près de Scotstown, en Estrie, est aussi accusé d'avoir tenu une arme à feu en direction des policiers venus l'arrêter.

Germain Lemay n'a pas bronché ni réagi quand le juge a expliqué pourquoi il le gardait détenu.

«Les mots et le ton employés sont graves», a insisté le juge Paul Dunnigan en faisant référence au 19 vidéos diffusées sur TikTok.

Dans ses publications, celui qui utilise le pseudonyme de combattant de la liberté tient des discours complotistes, empreints d'une haine envers les deux premier ministres, et va même jusqu'à inciter la population à se rebeller contre les gouvernements et les institutions.

Germain Lemay a été arrêté à sa résidence du chemin Victoria à Hampden le 27 septembre dernier, intervention au cours de laquelle il a été atteint par un tir policier à un bras parce qu'il était présumément armé.

En plus d'être accusé de port d’arme dans un dessein dangereux, l'homme de 30 ans est aussi inculpé pour avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions aux deux premiers ministres, et à «tout policier qui pourrait se présenter chez lui», ainsi que contre «un agent de la CNESST».

«Le profil de l'accusé, son mode de vie et son état mental ne sont pas de nature à rassurer», a ajouté le juge Paul Dunnigan.

Sans antécédents judiciaires, Germain Lemay devra maintenant patienter derrière les barreaux en attendant son procès déplore son avocat.

«Dans l'état actuel des choses à Sherbrooke, on n'est pas capables de fixer un procès de deux jours, ça va peut-être prendre un an. Alors est-ce qu'un public bien informé considérerait que ça a du bon sens qu'une personne demeure détenue alors qu'elle est présumée innocente ?» s'est interrogé Me Michel Dussault.

Il pourrait toujours contester cette décision, demander une révision de son ordonnance de détention.

Son dossier reviendra devant le tribunal mardi.