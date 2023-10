Mont Rigaud: 5 randonnées d’automne près de Montréal

À moins d'une heure de route de Montréal, la station Mont Rigaud est une destination de choix pour le plein air tant pour ses pistes de ski l’hiver que ses sentiers de vélo de montagne et parois d'escalade l’été. Cette saison, pour admirer les couleurs qui battent leur plein en Montérégie, on vous présente cinq randonnées qui valent la peine d’être découvertes.

1. LE SENTIER FITNESS

Ce sentier s'étend sur 1,6 km et comprend 10 stations de remise en forme, offrant ainsi une expérience idéale pour les amateurs de randonnée et d'entraînement physique. Pensée par une kinésiologue, chaque station est dotée d'une affiche illustrant des exercices de type cardiovasculaire et musculaire ainsi que des étirements, accompagnés d'explications. Il offre la possibilité de personnaliser votre programme en proposant trois niveaux d'intensité.

2. LA CROIX DU MONT RIGAUD

Photo tirée du compte InstagramMont Rigaud @mont_rigaud

Avec un dénivelé de 128 m, ce sentier qui mène à la croix du mont Rigaud commence par une montée qui permet d’entraîner un peu son cardio sans être trop difficile. Jusqu'à la croix, le sentier est relativement simple à parcourir, mais il est conseillé de porter des chaussures offrant un bon maintien de la cheville, car le sol pullule de pierres. En atteignant le sommet et lors de la descente, le sentier offre des vues magnifiques et un paysage enchanteur.

Niveau: Modéré

Distance: 2,9 km

3. LE HAUT-LIEU

Cette boucle rencontre différents milieux tels une clairière, un petit marais, une cédrière et des érables à sucre. Relativement facile, le sentier est agréable pour une sortie en famille comme il est large et plutôt plat, malgré qu'il ne soit pas adapté pour les poussettes. Différentes tables de pique-nique sont installées le long du parcours pour offrir des pauses aux randonneurs. Attendez-vous cependant à rencontrer d’autres utilisateurs lors de votre promenade, car le sentier est plutôt populaire.

Niveau: Modéré

Distance: 13,8 km

Voir le sentier sur alltrais.com

4. LE PARCOURS À OBSTACLES

Le mont Rigaud propose un parcours à obstacles de 5 km, à l'image des courses «Spartan Race». Il comprend trois montées et trois descentes de la montagne, totalisant un dénivelé positif de 370 m. Pendant cette course, les participants devront surmonter 18 obstacles pouvant accueillir simultanément trois coureurs. Chacun des défis est expliqué sur des panneaux d'information.

Tarif: 11$/adulte et 5$/ enfant

Voir le sentier sur montrigaud.com

5. LE SENTIER ROUGE DU DEUXIÈME SOMMET

Afin de profiter pleinement de cette randonnée aller-retour, il est suggéré de se munir de chaussures imperméables et de chasse-moustiques, car le parcours traverse des zones humides. Malgré qu’il n’offre pas de point de vue particulier, les randonneurs sont enchantés par le côté sauvage et ancien de la forêt qu’il traverse. Ce sentier offre une expérience agréable en nature, mais aboutit sur une propriété privée. Soyez donc avertis de ne pas outrepasser les limites.

Niveau: facile

Distance: 4,5 km

Voir le sentier sur alltrails.com

À propos du mont Rigaud :

Frais d'accès: 5$/personne

Chiens: oui

Plus d'infos: montrigaud.com

