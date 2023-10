«Nous n’essayons pas de perdre intentionnellement» - Daniel Brière

La saison 2023-2024 s’annonce très longue pour des Flyers de Philadelphie en pleine reconstruction. Ce n’est pas pour autant que l’équipe se laissera abattre facilement, même si le plan pour le futur semble clair.

Il faudra faire preuve de patience dans la Ville de l’amour fraternel et le directeur général Daniel Brière a une vision à long terme. Vendredi, en entrevue avec le réseau TSN, il a déjà assuré être prêt à donner un coup de main aux autres formations de la Ligue nationale de hockey.

«J’ai parlé à beaucoup d’équipes et je leur ai fait part de la possibilité de les aider [à libérer de la place sur le plafond salarial] et qu’elles peuvent également nous aider avec de jeunes joueurs, a-t-il mentionné. [...] Les équipes sont bien au courant de notre position et j’espère que nous pourrons travailler ensemble pour accomplir quelque chose. Le futur nous le dira.»

Il est encore bien trop tôt pour juger, mais quelques joueurs pourraient quitter le navire à la date limite des transactions. Brière prévoit bâtir par le bas, c’est-à-dire en développant de jeunes talents.

«Il y a des décisions qui devront être prises qui seront déterminantes pour le futur, mais en même temps, nous n’essayons pas de perdre intentionnellement», a assuré le DG.

Pas de travail à moitié fait

L’espoir existe chez les Flyers. Ils ont retrouvé les vétérans Sean Couturier et Cam Atkinson après des absences de plus d’un an et ont même remporté leur premier match de la saison. Ils ont vaincu jeudi soir un autre club en reconstruction, les Blue Jackets de Columbus.

«Vous regardez les autres équipes, la façon dont elles sont bâties ; ça prend du temps, a indiqué le Québécois. Nous devons faire cela de la bonne façon. Nous ne pouvons pas tourner les coins ronds ou faire du rapiéçage.»

Ainsi, les partisans à Philadelphie devront prendre leur mal en patience. Brière aurait bien aimé leur présenter rapidement le jeune Matvei Michkov, un espoir de premier plan sélectionné septième au total du dernier repêchage, mais ses engagements en Russie l’y retiennent pour l’instant.

«Nous aimerions avoir [Michkov] avec nous, qu’il ait été disponible plus tôt. Mais nous sommes en reconstruction et nous pouvons nous permettre d’attendre. Il a l’air d’être un joueur spécial», a dit Brière de celui qui a amassé 12 points en 11 rencontres avec le HC Sotchi, en Ligue continentale.

Les Flyers tenteront de poursuivre leurs succès en visitant les Sénateurs d’Ottawa, samedi après-midi.

