Ottawa : le déficit prévu bondit de 16 % à 46,5 milliards $

Signe de la détérioration de l’économie, le Directeur parlementaire du budget (DPB) s’attend désormais à ce que le déficit du fédéral atteigne 46,5 milliards $ en 2023-2024, un montant 16 % plus élevé qu’initialement prévu par le gouvernement Trudeau.

En mars dernier, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté un budget à l’encre rouge prévoyant 40,1 milliards $ de déficit pour l’année en cours.

Or, en raison du ralentissement économique et des taux d’intérêt élevés, le Canada s’enfoncera encore plus sous les dettes, a évalué le DPB.

Selon son analyse publiée vendredi, la dette canadienne va plutôt grimper jusqu’à 46,5 milliards $ cette année, soit 1,6 % du PIB du Canada.

Les perspectives économiques ne sont guère encourageantes selon le DPB qui ne s’attend pas à une diminution du taux directeur de la Banque du Canada avant avril 2024.

«À la suite du recul du PIB réel au cours du deuxième trimestre, l’économie canadienne devrait stagner pendant la deuxième moitié de l’année et la croissance devrait demeurer faible pendant la première moitié de 2024. Le taux de chômage devrait atteindre 6 % au milieu de l’année prochaine et demeurer élevé tout au long de la première moitié de 2025», envisage le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux.

Ce faisant, la dette fédérale totale devrait équivaloir à 42,6 % du PIB du Canada à la fin de l’exercice 2023-2024. Il s’agit d’une hausse considérable de 11,4 % depuis la dernière année budgétaire pré-pandémique, en 2019-2022.

«Dans le cadre d'une politique de statu quo, le déficit devrait diminuer à moyen terme, pour atteindre 8,2 milliards de dollars en 2028-29», a évalué M. Giroux.