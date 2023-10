Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 14 octobre qui valent le détour.

Bruins de Boston c. Predators de Nashville

Ce match opposera deux formations comptant sur d’excellents gardiens. Le plus récent vainqueur du trophée Vézina, Linus Ullmark, n’a cédé que devant Connor Bedard dans la victoire de 3 à 1 des Bruins sur les Blackhawks de Chicago. De son côté, Juuse Saros a blanchi le Kraken de Seattle jeudi soir. Durant son incroyable saison 2022-2023, Boston n’a subi que 12 défaites en temps réglementaire, et l’une d’elles est survenue face aux Predators durant l’une de leurs rares visites au TD Garden. Si Saros peut demeurer aussi solide et que les arrières de l’équipe parviennent à neutraliser David Pastrnak et Brad Marchand, Nashville pourrait causer une certaine surprise.

Prédiction : Victoire des Predators de Nashville – 2,55

Leylah Fernandez c. Anna Blinkova

La porte est ouverte pour Leylah Fernandez au tournoi de Hong Kong. La Québécoise est venue à bout de la première tête de série Victoria Azarenka au premier tour, profitant de l’abandon de la Biélorusse, avant de vaincre les étoiles montantes Mirra Andreeva et Linda Fruhirtova. Désormais dans le carré d’as, la 60e raquette de la WTA se retrouve face à une adversaire qu’elle a affrontée deux fois. Fernandez a été battue par Blinkova en deux manches à Bad Homburg, en juin. La Russe est la 37e joueuse mondiale et pourrait dégringoler au classement si elle ne l’emporte pas. À pareille date l’an dernier elle avait mis beaucoup de points de côté en remportant son premier titre en carrière, en Roumanie.

Prédiction : Victoire d’Anna Blinkova – 3,05

Alouettes de Montréal c. Elks d’Edmonton

Les Alouettes (9-7) ont un beau défi devant eux. Une victoire face aux Elks (4-12) les assurerait d’accueillir la demi-finale de l’Association de l’Est, tout comme une défaite des Tiger-Cats de Hamilton. La venue d’Edmonton tombe à pic, puisque la formation albertaine n’a pas signé de gain à ses deux dernières sorties. La défensive des Elks a accordé au moins 20 points dans 14 de ses 16 matchs cette année et leurs difficultés au Commonwealth Stadium ont été bien documentées. Pendant ce temps, les Alouettes n’ont pas perdu depuis trois semaines. Le bloc défensif a été bien plus solide, avec seulement 29 points accordés en trois rencontres.

Prédiction : Victoire des Alouettes de Montréal – 1,74