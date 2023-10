Parti libéral du Québec: un nouveau chef au printemps 2025

Le Parti libéral du Québec aura un nouveau chef au printemps 2025, pas avant, a appris notre Bureau parlementaire.

• À lire aussi: Le PLQ doit reconquérir les francophones avec un «nationalisme rassembleur», conclut son comité de relance

• À lire aussi: Les libéraux sont incapables de se définir: François Legault va s’en occuper

• À lire aussi: Le PLQ défendra les intérêts du Québec dans le Canada, mais quel Canada?

Selon nos informations, le scénario d’une course à la chefferie tardive a été retenu par les instances de la formation politique, qui dévoilera les règles de la campagne au leadership cette fin de semaine à l’occasion d’un Conseil général.

Les intéressés ont donc encore un an pour se décider. Les aspirants au trône libéral devront être sur les blocs de départ de la course quelque part à l’automne 2024 ou au début de l'hiver. Le choix du chef se fera quelques mois plus tard, au printemps 2025.

En coulisses, plusieurs espèrent qu’une course plus tardive et donc plus près de l’échéance électorale permettra à des personnalités de l’extérieur de se lancer dans l’aventure.

Ce scénario était privilégié par la majorité des députés du PLQ. Seul Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et unique élu actuellement tenté par la chefferie, préférait une campagne rapide. Visé par une plainte de harcèlement psychologique formulée par la présidente de la Commission-Jeunesse du parti, M. Beauchemin a été exclu du caucus libéral il y a une semaine, le temps que le processus suive son cours.

Le député a quand même fait savoir qu’il avait l’intention de se pointer au Conseil général, qui se tient à Drummondville ce weekend.

Pour l’heure, les prétendants à la direction du PLQ ne courent pas les rues. Déjà, les députés André Fortin, Monsef Derraji et Marwah Rizqy, de même que le chef intérimaire Marc Tanguay ont renoncé à se porter candidats à la succession de Dominique Anglade.