Purdy et Brady, quand le scénario se répète... Nos prédictions pour la semaine 6

Brock Purdy n’est pas Tom Brady et il y a 99% de chances qu’il ne le devienne jamais. N’empêche que le début de leur épopée dans la NFL est étrangement similaire et qu’il est difficile de ne pas se replonger un peu plus de 20 ans en arrière en voyant le jeune quart-arrière des 49ers.

Il y a évidemment le parallèle facile entre les deux qui débute par le repêchage. Brady avait été un choix de sixième ronde en 2000, quand 198 joueurs lui avaient été préférés. Purdy a patienté encore plus longtemps au printemps 2022 quand il a été le tout dernier joueur sélectionné, en septième ronde.

Certains diraient, sans doute avec raison, que les comparaisons doivent s’arrêter là. Après tout, Brady a placé la barre tellement haut avec sept conquêtes du Super Bowl, 19 titres de division et une panoplie de records. Si un jour Purdy atteint ne serait-ce qu’un quart de tels standards d’excellence, il aura connu une grande carrière.

Purdy n’est donc pas Brady, mais en se fermant les yeux un peu, on se revoit en 2001.

Coup de pouce du destin

Photo AFP

À l’époque, Brady avait d’abord fait sa place comme quatrième quart-arrière des Patriots. Il s’est élevé en quelques mois au rang de réserviste de l’indélogeable Drew Bledsoe et a finalement eu sa chance quand ce dernier s’est blessé le 23 septembre 2001.

Purdy a aussi impressionné son équipe à ses premiers pas, mais c’est comme troisième quart-arrière qu’il a gravi les étapes dans l’ombre. C’est un 18 septembre que le jeune premier Trey Lance s’est blessé, avant que Jimmy Garoppolo ne tombe à son tour en décembre.

Qui sait si, sans ces blessures, Brady et Purdy étaient destinés à réchauffer le banc...

Quand Brady a été lancé dans le feu de l’action, il était un inconnu malgré la bonne réputation acquise à Michigan, dans la NCAA. Le portrait était identique pour Purdy, après son passage à Iowa State.

Les deux étaient perçus comme des athlètes physiquement limités, mais de fiers compétiteurs avec une compréhension supérieure du jeu.

Brady est tombé en 2001 sous la férule de Bill Belichick, un pilote dans la quarantaine qui en était à sa septième saison comme entraîneur-chef dans la ligue. Purdy, lui, joue pour Kyle Shanahan, lui aussi un quarantenaire qui en est à sa septième saison.

La seule différence sur le plan du coaching, c’est que Belichick était le gourou défensif en quête d’un premier championnat pour sauver la mauvaise image que la planète NFL avait eue de lui à Cleveland, quelques années auparavant. Shanahan, lui, est plutôt le génie offensif qui tente de faire oublier le désastre du Super Bowl 51, quand il dirigeait l’attaque des Falcons dans un effondrement colossal lorsqu’ils menaient 28-3... contre Belichick et Brady.

Des situations semblables

Il y a 22 ans, Brady écrivait le premier chapitre hollywoodien de sa carrière en remportant le Super Bowl. À l’époque, l’histoire voulait qu’il ne fût qu’un bon petit quart-arrière, extrêmement bien entouré par la sixième meilleure défense de la ligue.

Il lui aura fallu attendre 2007, lorsqu’il a vraiment explosé pour 50 passes de touché avec des receveurs de grande qualité, pour que les dénigreurs reconnaissent enfin sa juste valeur.

À l’heure actuelle, Purdy est considéré, malgré son phénoménal succès, comme le quart-arrière qui ne fait que profiter de la machine des Niners, avec une défense qui loge au premier rang en plus d’armes sublimes à l’attaque.

Brady, à ses 15 premiers matchs en carrière, avait accumulé 2843 verges, avec 18 touchés et 12 interceptions, complétant 63,9% de ses passes.

Purdy a amassé 3191 verges, avec 25 touchés et 4 interceptions, dans les 12 matchs auxquels il a pris part en excluant la finale de conférence lorsqu’il s’est rapidement blessé. C’est franchement impressionnant.

Au-delà des chiffres, Purdy et Brady se ressemblent dans leur désir inné de gagner, leur leadership et le respect qu’ils inspirent. Les deux préconisent une approche méthodique, quoique Purdy, par la nature des joueurs qui l’entourent, peut se permettre plus d’agressivité. Sa moyenne de verges gagnées par passe (8,64) surpasse d’ailleurs celle de Brady (6,4) à sa première année.

Pour l’un, l’histoire sur le terrain est terminée, tandis que l’autre entame la sienne. À ce stade-ci, on jurerait qu’ils ont eu recours au même scénariste pour rédiger le script.

SEMAINE 6

JEUDI

MON CHOIX

Denver à Kansas City CHIEFS

DIMANCHE

MES CHOIX

Baltimore à Tennessee (à Londres) (9h30) RAVENS

Washington à Atlanta (13h) FALCONS

Minnesota à Chicago (13h) VIKINGS

Seattle à Cincinnati (13h) BENGALS

San Francisco à Cleveland (13h) 49ERS

La Nouvelle-Orléans à Houston (13h) SAINTS

Indianapolis à Jacksonville (13h) JAGUARS

Caroline à Miami (13h) DOLPHINS

Nouvelle-Angleterre à Las Vegas (16h05) RAIDERS

Detroit à Tampa Bay (16h25) LIONS

Arizona à LA Rams (16h25) RAMS

Philadelphie à NY Jets (16h25) EAGLES

NY Giants à Buffalo (20h20) BILLS

LUNDI

MON CHOIX

Dallas à LA Chargers (20h15) COWBOYS

*Équipes en congé: Steelers, Packers

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 10 en 14 (71,4%)

TOTAL CETTE SAISON: 51 en 78 (65,4%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Ravens de Baltimore (3-2) c. Titans du Tennessee (2-3)

AUTRE MATINÉE À LONDRES

Photo AFP

Pour une troisième semaine de suite, votre dimanche débutera à Londres. Les Ravens, malgré leur revers face aux Steelers, devraient rebondir, eux dont la défense loge au deuxième rang de la ligue pour les points accordés et les verges concédées. Ils sont par ailleurs septièmes contre la course, ce qui devrait aider à freiner Derrick Henry. Quant au quart-arrière des Titans Ryan Tannehill, il est bien capable de se freiner lui-même. À l’exception de DeAndre Hopkins, c’est le néant chez les receveurs.

Ravens par 5

Commanders de Washington (2-3) c. Falcons d’Atlanta (3-2)

UN JEUNE À PROTÉGER

Photo AFP

Le jeune quart-arrière des Commanders Sam Howell est loin de jouer du mauvais football. Un gros hic toutefois, si la tendance se maintient, il terminera l’année avec 99 sacs à ses dépens, ce qui serait un record absolu. Il doit mieux se protéger, mais les entraîneurs aussi doivent trouver une façon de lui éviter la décapitation. La bonne nouvelle, c’est que les Falcons ne revendiquent que cinq sacs, donc Howell peut encore attendre avant de préparer son testament. Le jeu au sol des Falcons comptera toutefois pour beaucoup.

Falcons par 2

Vikings du Minnesota (1-4) c. Bears de Chicago (1-4)

LE SOUS-SOL EN JEU

Photo AFP

La cave de la division Nord est en jeu et les deux rivaux en sont dignes... Il faut cependant noter une amélioration du côté des Bears avec un jeu aérien qui a produit 573 verges et huit touchés depuis deux semaines. Les Bears n’intimident personne en défense, mais les Vkings sont privés de leur as receveur Justin Jefferson pour quelques semaines. La recrue Jordan Addison n’aura plus le luxe de courir ses tracés sans être doublée. Par contre, les Bears n’appliquent pas de pression et ne créent pas de revirements.

Vikings par 1

Seahawks de Seattle (3-1) c. Bengals de Cincinnati (2-3)

UN CHOC CAPTIVANT

Photo AFP

Les Bengals reprennent vie. Après avoir orchestré seulement trois séries offensives ayant entraîné des touchés lors des quatre premiers matchs, Joe Burrow en a dirigé quatre, dimanche. Les Seahawks concèdent 280 verges par la passe chaque semaine (troisième pire total de la ligue), ce qui fait que Burrow ne peut réprimer une coulisse de bave au coin de sa bouche. Cela dit, les Seahawks jouent bien et les Bengals accordent 154 verges au sol par match (deuxième pire total de la ligue). Là, c’est au tour de Pete Carroll de saliver.

Bengals par 4

49ers de San Francisco (5-0) c. Browns de Cleveland (2-2)

TOTALEMENT DOMINANTS

Photo AFP

Les 49ers ne font pas que gagner, ils pulvérisent la compétition. Leurs cinq victoires ont été enregistrées par un écart moyen de 19,8 points. Ils revendiquent d’ailleurs 15 victoires de suite en saison régulière en remontant à la saison dernière, un record de franchise. Chez les Browns, il y a bien peu d’espoir, sachant que le quart-arrière Deshaun Watson sera encore absent et que PJ Walker prendra le relais. Leur ligne défensive excelle, mais ne pourra maintenir l’équipe dans le coup.

49ers par 13

Saints de La Nouvelle-Orléans (3-2) c. Texans de Houston (2-3)

GROS TEST POUR STROUD

Photo AFP

Le quart-arrière recrue des Texans, C.J. Stroud, continue de bien paraître. Il compte sept passes de touché et n’a toujours pas été victime d’une interception, même s’il est entouré d’une équipe toute jeune. La commande s’annonce ardue face aux Saints, auteurs de sept interceptions, soit le troisième plus haut total du circuit. Leurs rivaux ne marquent que 15,2 points par match contre eux. L’attaque fait le nécessaire et profite des revirements créés. Comment Stroud répondra-t-il?

Saints par 4

Colts d’Indianapolis (3-2) c. Jaguars de Jacksonville (3-2)

ENCORE MINSHEW

Photo AFP

Puisque le quart recrue des Colts Anthony Richardson est de nouveau blessé, ce sera l’occasion d’assister à la tentative de vengeance de l’immortel Gardner Minshew, face à l’équipe qui l’a largué. Il y a toutefois fort à parier qu’entre Jonathan Taylor et Zack Moss, les Colts tenteront d’être physiques au sol. Les Jaguars ont intérêt à imiter cette tactique. Travis Etienne a explosé dimanche avec 136 verges au sol et deux touchés. Les Jags ont gagné trois des quatre derniers duels face aux Colts.

Jaguars par 3

Panthers de la Caroline (0-5) c. Dolphins de Miami (4-1)

PAS DE TAILLE

Photo AFP

À part s’ils partent sur la cuite du siècle avant le match, il n’y a aucune raison pour les Dolphins d’échapper cette rencontre. À 4-1, ils connaissent leur meilleur départ depuis 2003 et produisent 111 verges par match de plus que toute autre équipe dans la ligue. La perte du porteur à sensation De’Von Achane enlève un élément de vitesse, mais Raheem Mostert est lui aussi explosif. Les Panthers se défendent bien contre la passe (185 verges par match), mais n’ont pas vécu pareil test.

Dolphins par 14

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (1-4) c. Raiders de Las Vegas (2-3)

DESCENTE AUX ENFERS

Photo AFP

Les Patriots viennent de perdre par 35 points et 34 points. Voilà une phrase qu’on aurait pu écrire souvent en 1990, mais pas de nos jours. Ils n’ont pas inscrit de touché lors des 10 derniers quarts. Le problème, c’est que Bill Belichick le directeur général a été tellement mauvais dans les derniers repêchages que même Bill Belichick le coach ne peut le sauver. Les Raiders demeurent un adversaire à portée, jusqu’à ce que Maxx Crosby démontre à quel point la ligne offensive des Pats est source de régurgitation.

Raiders par 4

Lions de Detroit (4-1) c. Buccaneers de Tampa Bay (3-1)

LIONS, SOYEZ SÉRIEUX!

Photo AFP

Après la première victoire des Lions face aux Chiefs, la planète a chanté leurs louanges pour les voir ensuite imploser à leur deuxième match. Depuis, ils ont renoué avec leur statut de sérieux prétendants en gagnant leurs trois derniers matchs par 14, 14 et 18 points. Les Lions doivent éviter, comme il leur est arrivé trop souvent quand l’acclamation s’élève, de faire dans la pelle. La défense ne donne que 293 verges par match et Aidan Hutchinson sera mis à l’épreuve contre la surprenante ligne offensive des Bucs.

Lions par 6

Cardinals de l’Arizona (1-4) c. Rams de Los Angeles (2-3)

À SENS UNIQUE

Photo AFP

Les Rams ont le numéro des Cardinals, avec 11 gains contre eux lors de leurs 13 derniers affrontements. Les Cards se battent avec honneur chaque semaine, mais la réalité semble les rattraper, eux qui ont concédé trois fois 31 points ou plus, tandis que leur attaque a été limitée à trois occasions à 20 points ou moins. Cette même attaque devra fonctionner sans le porteur James Conner. Les Rams sont meilleurs que prévu et le retour de Cooper Kupp (8 réceptions 118 verges dimanche dernier) est un gros plus.

Rams par 8

Eagles de Philadelphie (5-0) c. Jets de New York (2-3)

TOUJOURS SOLIDES

Photo AFP

Les Eagles n’ont peut-être pas écrasé la compétition jusqu’ici comme plusieurs l’anticipaient, mais ils demeurent invaincus et produisent 28,2 points par match en moyenne. Ils gagnent aussi 4,6 verges par course et limitent leurs rivaux à 309 verges par partie. C’est loin d’être gênant! Les Jets ont retrouvé leurs moyens en défense à leurs trois derniers matchs et, offensivement, Zach Wilson montre signe de vie. La pression du front défensif des Eagles le replongera cependant vite en mode panique.

Eagles par 10

Giants de New York (1-4) c. Bills de Buffalo (3-2)

RETROUVAILLES À BUFFALO

Photo AFP

L’entraîneur-chef des Giants, Brian Daboll, doit être désespéré des performances nauséabondes de son équipe. Le voyage à Buffalo ne fera rien pour le soulager, lui qui renouera avec les Bills, dont il dirigeait l’attaque jusqu’en 2022. La défense des Bills a perdu de solides morceaux en Tre’Davious White et Matt Milano, mais elle saura dominer la pauvre ligne à l’attaque des Giants, qui a accordé 82 pressions qui ont entraîné 28 sacs du quart, en cinq matchs. Tyrod Taylor se fera estropier à la place de Daniel Jones, blessé.

Bills par 17

Cowboys de Dallas (3-2) c. Chargers de Los Angeles (2-2)

SUSPENSE EN VUE

Photo AFP

Difficile de se plaindre de ce duel du lundi soir. Tous les matchs impliquant les Chargers ont été décidés par sept points ou moins cette saison. On peut déjà présumer que Brandon Staley sera impliqué dans une décision controversée sur un quatrième essai et que Justin Herbert donnera un grand spectacle. Les Cowboys, on ne sait jamais. Ils ont massacré trois rivaux par 40, 20 et 35 points, mais ont été déculottés par 12 et 32 points. Il y a lieu de croire que la défense va se ressaisir dans un stade amical pour les visiteurs.