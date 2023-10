Rouge et Or-Carabins: de partenaires d'entraînement cet été à rivaux pour le duel tant attendu entre Laval et Montréal

Partenaires d’entraînement à l’occasion lors de la saison estivale, le demi de coin Jordan Lessard et l’ailier espacé Hassane Dosso croiseront le fer samedi au CEPSUM à l’occasion du duel entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal.

Joueur défensif par excellence de la dernière semaine dans le RSEQ, Lessard a réussi deux interceptions dans la victoire du Rouge et Or face aux Stingers de Concordia, dimanche dernier. De retour au sommet de son art après avoir soigné une blessure à une épaule qui lui a fait rater sept parties l’an dernier, Dosso a dominé le circuit québécois en 2021.

Adjoint avec les Nomades de Montmorency et ancien porte-couleurs de l’Orange de Syracuse dans la NCAA, Ousmane Bary offre des sessions d’entraînement aux demis défensifs et aux receveurs, d'où la rencontre entre les deux joueurs.

«On s’est entraînés ensemble cet été et ça va être un bon duel, a indiqué Lessard. Je suis excité d’affronter Hassane. Je suis aussi très excité de disputer mon premier match à Montréal.»

«C’est intéressant d’affronter Jordan, que je connais un peu, de renchérir le produit des Filons de Thetford Mines. On s’est entraînés ensemble et c’est un bon joueur. Je suis content de mon début de saison, mais pas satisfait. Ce fut plus compliqué à mon retour l’an dernier, mais l’équipe avait besoin de moi. Je suis maintenant de retour comme un neuf.»

Marco Iadeluca confirme que son receveur est de retour à 100 pour cent. «Au cours des trois dernières parties, il a montré ce qu'il est capable de faire, a indiqué le pilote des Bleus. Il capte moins de passes que dans le passé, mais nous présentons une offensive plus diversifiée.»

Lors du premier match entre le Rouge et Or et les Carabins, Lessard, qui dispute sa première saison dans les rangs universitaires, n’était pas partant et ils n’ont pas pu vraiment en découdre.

Glen Constantin aime ce qu’il voit de Lessard, qui a été sélectionné joueur défensif par excellence avec les Islanders de John Abbott en Division 2 l’an dernier.

«À John Abbott, il m’impressionnait par son sérieux et son désir de bien faire les choses, a raconté l’entraîneur-chef du Rouge et Or. On avait besoin d’aide à la position de demi de coin. Deux de ses trois interceptions ont été déviées mais, à son crédit, il était en bonne position pour faire le jeu.»