Roxane Bruneau lance la déchirante chanson « J’te retiens pas »

Après la tapageuse chanson Côté passager, Roxane Bruneau raconte une histoire d’amour vouée à l’échec dans son nouvel extrait J’te retiens pas lancé vendredi.

L'auteure-compositrice-interprète de 32 ans penche vers la douceur avec la chanson J’te retiens pas, extrait de son troisième album Submergé à sortir le 17 novembre, qu'elle lancera le 21 novembre au MTELUS.

Dans cette chanson émotive à la guitare, Roxane Bruneau raconte les tiraillements ressentis face à une relation amoureuse qui ne fonctionne pas. Comment tourner le dos à une personne qu’on aime?

« Et toi tu viens

Et tu vas comme bon te semble

J’te retiens pas j’le sais déjà

Qu’on finit pas ensemble »

Roxane Bruneau a partagé une petite prestation de la chanson sur Facebook, mentionnant que c'est une de ses « chansons pref du prochain album ».

L'ère Submergé

C’est une Roxane Bruneau plus assumée qui se prépare à lancer le troisième album Submergé, créé avec son éternel complice Mathieu Brisset.

« Submergée, c’est probablement le sentiment qui m’a le plus habitée depuis la parution d’Acrophobie et le succès qui a suivi. De travail, bien sûr, de shows, de promo, de pression, mais surtout, surtout, submergée de l’amour du public. Et si le premier album était simple et naïf, le deuxième intense et angoissant, ce troisième album est plus mature et sûr de lui. J’ai l’impression d’être enfin sortie de la peur d’avoir peur », dévoile l’artiste dans le communiqué.

Roxane Bruneau compte interpréter toutes les chansons de son nouvel album, en ordre s'il vous plaît, lors du lancement du 21 novembre au MTELUS.

Sa chanson Côté passager, avec Souldia, a été visionnée plus de 450 000 fois sur YouTube. À son lancement, la pièce a été le no 1 des tendances musique au Canada sur YouTube.

L’album Submergé sera disponible le 17 novembre. Lancement le 21 novembre au MTELUS. Pour tous les détails, c’est ici.