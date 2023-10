Thunder-Piston à Montréal : «Je voulais seulement le premier lancer!»

Durant les 24 minutes que Luguentz Dort a passé sur le parquet jeudi soir, ses coéquipiers ont semblé chercher constamment à lui refiler le ballon, notamment son bon ami Shai Gilgeous-Alexander.

«Ce n’était pas seulement Shai, mais les quatre gars sur le court, a précisé l’entraîneur du Thunder d’Oklahoma City, Mark Daigneault. On prend soins les uns des autres. Ça ne faisait pas partie du plan de match. C’était vraiment cool de voir ça. Ça démontre dans quelle direction s’en va cette équipe.»

Dort a décoché le premier tir du match, sans réussir le panier. Mais il s’est rapidement repris pour inscrire les trois premiers points, en route vers 24 points, la meilleure performance de la soirée.

«Mes coéquipiers m’ont dit au début qu’ils allaient me donner le ballon, a raconté le Québécois aux nombreux médias présent au Centre Bell. Je pense que j’ai pris les cinq premières shots de la game! Je leur ai dit que je voulais seulement le premier lancer! Après, ça importait moins. Ça illustre toute la chimie qui nous habite.»

Déçu pour les partisans

Malgré les beaux efforts de Dort, le Thunder s’est incliné 128 à 125, alors que les Pistons de Detroit ont pris les devants dans les derniers instants, pour une rare fois au cours de la partie.

«J’aurais aimé qu’on gagne pour la foule, ça aurait été nice pour les partisans», a indiqué le héros local, précisant qu’il n’oubliera jamais cette soirée, durant laquelle il a «entendu parler français dans la foule» comme jamais.

«J’étais prêt»

Partant grandement applaudi, Dort a été retiré du match au milieu du troisième quart. De son propre aveu, ce n’est pas l’envie qui manquait de sauter dans l’action pour aider son équipe à résister à la remontée des Pistons.

«J’étais prêt, je regardais le coach tout le temps. J’étais comme : “coach, si tu as besoin de moi, je suis là!” Mais Coach Mark nous l’avait dit qu’on allait arrêter au troisième quart», s’est résigné Dort.

«Remplir son rôle à merveille»

Daigneault connaît bien son numéro 5. Les deux sont arrivés avec le club d’Oklahoma City il y a cinq ans. L’instructeur voulait évaluer d’autres joueurs en plein camp d’entraînement. Cependant, il a déjà remarqué que Dort a fait ses devoirs cet été.

«La chose la plus importe est de développer un style de jeu qui est plus efficace, notamment dans ses prises de décisions. Tout le mérite lui revient, parce que je pense qu’il a réussi à remplir son rôle à merveille à la Coupe du monde. C’est avec cette mentalité de tout faire pour gagner qu’il s’est présenté à notre camp. Il a toujours été compétitif, mais il gère mieux ça, et s’il peut continuer dans cette veine durant la saison, il va grandement aider l’équipe», a soutenu Daigneault.