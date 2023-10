Train à grande fréquence: Ottawa passe une nouvelle étape

Le processus de demande de propositions pour le projet de train à grande fréquence entre Québec et Toronto a été lancé vendredi par le ministère fédéral des Transports, marquant un «jalon important», selon Pablo Rodriguez.

Ce processus, qui se poursuivra jusqu’à l’été 2024, permettra de sélectionner le groupe du secteur privé qui travaillera en collaboration avec VIA TGF, filiale de VIA Rail.

Rappelons que trois équipes ont déjà été retenues en juillet dernier à l’issue de la phase de demande de qualification concurrentielle.

«Le lancement de la demande de propositions pour le projet de train à grande fréquence marque un jalon important», a souligné par communiqué Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec.

«À l'avenir, plus de Canadiens et de Canadiennes choisiront de voyager en train parce que, grâce au TGF, les trajets en train seront plus rapides, les départs plus fréquents et les voyages plus écologiques», a-t-il ajouté.

Deux solutions en matière de vitesse doivent être respectées afin d’avoir une chance d’être choisi, a rappelé Ottawa. Une solution doit comprendre des trains qui peuvent atteindre une vitesse maximale de 200 km/h. L’autre doit avoir des segments à grande vitesse pour des trajets plus rapides.

«Cela permettra d'évaluer rigoureusement les coûts et les avantages d'intégrer une grande vitesse ferroviaire sur chaque segment du corridor», a-t-il été expliqué.

Les soumissionnaires devront également inclure la participation des populations autochtones dans leurs plans.