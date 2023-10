DUMAS, Jacqueline

(née Cayouette)



Elle nous a dit adieu le vendredi 6 octobre, sereine et apaisée.La garderont précieusement dans leurs coeurs : son cher époux depuis 72 ans, Léonard; ses enfants Hélène, Nicole-Alexe, Lyse (Georges et sa fille Cathy) et Jacques; ses trois petites-filles chéries Rosalie (Simon), Clémence (Félix), Laurence (Maxime); ses sept arrière-petits-enfants, son frère Paul, sa soeur Yolande; ses belles-soeurs Areda, Jeannine et Pauline, son beau-frère Peter (Monique), de très nombreux et fidèles amis et sa filleule Geneviève (André).Enseignante, femme de famille et citoyenne engagée, elle aura marqué tant de gens dans sa Gaspésie natale, à Montréal et à Saint-Sauveur-des-Monts.Ses funérailles auront lieu le mercredi 18 octobre à l'église de Saint-Sauveur à 14h. La famille sera présente dès 13h.Pour témoigner ou rejoindre ses proches : helenedunord@gmail.comNous tenons à remercier du fond du coeur le docteur Frédéric Beaudry et tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laurentien de Ste-Agathe-des-Monts.Un don à la Fondation de l'hôpital peut être fait au nom de Jacqueline à: