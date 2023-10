DUCHARME (Martel-Després)

Rita



De Boucherville, le 23 septembre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée paisiblement Mme Rita Ducharme, épouse de feu René Martel-Després.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette (Jean Laurier), François et Philippe (Nathalie Gilbert), ses deux petites-filles adorées, Félicie (Hyacinthe Garcia) et Sabrina, ses soeurs bien-aimées, Jeannine, Thérèse, Cécile et feu Claire, ses beaux-frères Eddy Martel et Richard Charlebois, ses cousines, cousins et de nombreux neveux et nièces, amis(es), ex-compagnes de travail et de bénévolat dont les membres du Cercle des Filles d'Isabelle Monseigneur-Poissant de Boucherville.Femme rassembleuse, sociable et énergique, Rita a su transmettre sa joie de vivre à ceux et celles qui l'ont côtoyée dans ses nombreuses activités professionnelles et sociales.La famille remercie la Dre Boucher et les soignantes du 6e nord de l'hôpital Pierre-Boucher pour les soins prodigués à Rita.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 novembre 2023 de 10h à 12h et de 13h à 15h au :549, RUE SAMUEL-DE CHAMPLAINÀ l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole en présence des cendres aura lieu le même jour à 15h à la chapelle du Complexe funéraire Pierre Tétreault.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer en don au Centre d'action bénévole Boucherville cabboucherville.ca ou à Centraide du Grand-Montréal don.centraide-mtl.org