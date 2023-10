PRUD'HOMME, Carmen

(née Dagenais)



De Ste-Martine, le 9 octobre 2023 à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée Mme Carmen Dagenais, épouse de feu André Prud'homme et mère de feu Daniel.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Normand (Marjolaine), Suzanne (Gilles), René (Lise), Huguette (Gaston), Jocelyne (Michel), Alain (Lili), Francine (Ronnie), Jocelyn (Lucie), Solange, Carole (Daniel), Manon (feu Guy), Mario (Claudine) et Michel (Maryse), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Madeleine, sa belle-soeur Gisèle de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 21 octobre 2023 de 10h à 13h au :STÉPHANE GENDRON110 RUE ST-LAURENT(angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Les funérailles auront lieu à 13h30 en l'église St-Clément de Beauharnois, suivi de l'inhumation des cendres au cimetière de Ste-Martine.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation Anna-Laberge.