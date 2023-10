BEAUCHAMP, Bernard



À La Maison au Diapason de Bromont, le 10 octobre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Bernard Beauchamp, époux de Mme Camilla Perreault, demeurant à Granby.Outre son épouse il laisse dans le deuil, sa fille Martine, son beau-fils Simon Gauvin, ses petites-filles Laura et Fannie, ses frères et soeurs : Maurice, Pierre, Huguette et Marcelle, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.La famille vous accueillera le samedi 21 octobre de 14h30 à 15h30 au :60 BOUL. PIE IX, GRANBY, QCtél: 450-777-1414 télec: 450-777-0999www.lesieur.ca - info@lesieur.caUne cérémonie en hommage à sa vie sera célébrée le samedi 21 octobre 2023 à 15h 30 heures en la Chapelle Le Sieur. L'urne sera ensuite déposée au Columbarium Le Sieur.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Au Diapason.La famille tient à remercier le Dr Beauchesne et les membres du personnel de la Maison au Diapason, pour leur soutien, leur accompagnement et les soins prodigués.