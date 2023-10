BELZIL, Jeanne



À Repentigny, le lundi 9 octobre 2023 est décédée, à l'âge de, Jeanne Belzil.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Marjolaine), Louis et Normand (Manon), ses petits-enfants Martine et Julie, son arrière-petite-fille Kim, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 29 octobre 2023 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.