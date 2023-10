4 conseils déco pour une entrée bien rangée

Centre d’opération de nos allées et venues, le vestibule est un carrefour animé où, en matière de déco, l’organisation fait toute la différence. Quelles que soient les dimensions ou la configuration de votre entrée, il est possible d’en faire une pièce agréable en lui donnant une vraie personnalité déco. Voici quatre éléments qui font l’entrée réussie.

1. Des rangements suffisants

Range-chaussures, penderie, banquette, patère, casiers, les solutions sont nombreuses pour caser tous les vêtements et accessoires. Afin de faciliter la gestion de l’heure de pointe, une bonne formule est de prévoir un espace réservé pour chacun des membres de la famille. Si l’espace le permet, on peut utiliser une commode où chacun aura son tiroir. La pièce est petite ? On exploite l’espace en hauteur avec des crochets, des étagères ou des cubes de rangement. Enfin, on effectue une rotation des vêtements à chaque début de saison et on ne conserve dans la pièce que ce qui est utilisé sur une base régulière.

2. Un éclairage fonctionnel

L’entrée requiert un maximum d’éclairage. La nuit tombée, un éclairage adéquat sera utile pour actionner le système d’alarme, par exemple. Outre l’éclairage général d’une suspension ou d’un plafonnier, on dote la pièce de lampes décoratives, génératrices d’ambiance. On pourra compléter avec un petit projecteur d’accent dirigé sur un joli tableau qui servira parallèlement de veilleuse le soir venu.

3. Les accessoires essentiels

Un grand miroir pour ajuster sa mise. Des crochets pour les foulards et la laisse du chien. Un plateau pour les verres fumés et les clés. Une chaise. Un tapis lavable où déposer les bottes enneigées. Une prise pour recharger le téléphone cellulaire.

4. Un sol résistant

Été comme hiver, nos chaussures et nos bottes font pénétrer dans la maison une quantité impressionnante de saleté. C’est pourquoi le choix du revêtement de sol est capital. Les parquets de bois feront l’ambiance chaleureuse, mais ils pourront souffrir à moyen terme des agressions répétées de gadoue. On les protège donc avec des carpettes aux endroits vulnérables. Le revêtement de céramique est une excellente option, pourvu qu’on choisisse un coulis assez foncé pour camoufler les taches et un fini antidérapant. Les pierres naturelles ajouteront beaucoup de cachet à la pièce, mais nécessiteront l’ajout d’un scellant sur une base annuelle. Enfin, le linoléum, matériau composé d’huile de lin et de résine de pin, offre une surface non glissante et très facile d’entretien.

Une première impression réussie

L’avantage avec les petites pièces est qu’on peut les métamorphoser sans y consacrer beaucoup de temps. L’entrée se prête aux projets plus ambitieux comme l’installation de caissons, de papier peint, ou de motifs géométriques formés de deux couleurs de peinture contrastantes. Avec un minimum d’organisation, on peut transformer la pièce en un week-end !

C’est aussi un bel endroit pour exposer une belle œuvre d’art qui nous accueillera tous les jours au retour du travail.

Conseils en vrac