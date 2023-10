LANGLOIS, Jean-Claude



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Claude Langlois, survenu le 7 octobre à l'âge de 78 ans à Varennes. Il était fils feu Anita Savaria et de feu Louis-Aimé Langlois.Il laisse dans le deuil ses enfants Julie (Sébastien) et Marc-André (Joanie), ses trois petits-enfants : Rafaël, Loïc et Alice, ses soeurs : Lise, Nicole Rachel, Rolande, ses beaux-frères, ses nièces et neveux, ainsi que tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.La famille recevra vos condoléances le dimanche 22 octobre 2023 de 11 h à 15 h 30 au :VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. 450 652-9131 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 15 h 30 dans le salon du complexe.