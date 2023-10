BRISSON GIROUARD Ghislaine



(née Michaud)C'est avec tristesse que la famille Girouard désire vous informer du décès de Ghislaine Girouard Brisson (née Michaud), survenu le 25 septembre 2023, à l'âge de 94 ans, entourée des siens. Elle fut la conjointe en premières noces de feu Léo-Paul Girouard et en deuxièmes noces de feu Ernest Brisson.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Isabelle Latourelle), Normand (Murielle Lemelin), Benoît (Lyne Guindon), Marc (Lynn Labelle), Aimé (Annie Vallières), René (Ginette Bélisle), Lucie et Johanne (Glenn Durand), 13 petits-enfants Erika, Antoine, Julie, Maxime, Virginie, Sandrine, Patrick, Jérôme, Maxime, Marc-Antoine, Marc André, Julien et Alexia, ainsi que dix arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses frères et soeurs Diana (feu Gérard), Jean-Guy (Lily), Angèle (feu Pierre), Claude (Lise) et Marie-Paule (feu Roland) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces. Elle fut prédécédée par ses frères Edgar (Antoinette), Jacques (Jeanne) et Yves (Monique).Les funérailles auront lieu le samedi 4 novembre 2023 à 11h en l'église de la paroisse de l'Ange-Gardien de Gatineau (secteur Angers). La famille recevra les condoléances à partir de 9h45.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Cité-Jardins pour les bons soins et attentions prodigués ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital de Gatineau.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la cause de votre choix.Vos messages de condoléances peuvent aussi être transmis via le :COOPÉRATIVE FUNÉAIREDE L'OUTAOUAIS