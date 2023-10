DESCHÊNES, Riella



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Mme Riella Deschênes, à l'Hôpital de LaSalle, vendredi le 6 octobre 2023, à l'âge de 92 ans.Chère épouse de feu Raymond Carrière, tendre mère de Gaston Carrière (Marielle Lisi) et Chantal Carrière, grand-mère bien-aimée de Karina Carrière (Jonathan Forgues) et arrière-grand-mère de Rosalie.Prédécédée par ses parents Jules et Antoinette Deschênes (née Bouchard), Riella manquera à ses frères et soeurs, la famille Carrière et plusieurs neveux et nièces.Famille et amis sont priés de se réunir au :114 RUE MAIN SUD, ALEXANDRIA, ON (613-525-2772)vendredi le 20 octobre 2023 de 10h à 13h. Un service suivra à 13h dans la chapelle du salon funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière de la paroisse St. Anthony, Apple Hill, On.Au lieu de fleurs, des dons commémoratifs à la charité de votre choix seraient appréciés par la famille.Un arbre sera planté pour commémorer la vie de Riella.www.munromorris.com