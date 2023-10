LEDUC, René



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de René Leduc survenu le 9 octobre 2023 à Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène Lépine, sa filleule Marjolaine Dufour (Douglas Cortes), son neveu Martin Dufour (Josée Tremblay), son beau-frère Yvon Lépine (Danielle Barbier).Il était le frère de feu Miville Leduc (feu Astride Gagnon) et de feu Raymonde Leduc (feu Maurice Beauchamp). Il laisse aussi ses beaux-frères Robert Lépine (Jacqueline Boyer), Réal Lépine (Claudette Paquet), Pierre Lépine (Michelle), ses belles-soeurs Élise Marchand (feu Romeo Lépine) et Suzanne Chalifoux (feu Roland Lépine).Il est précédé dans la mort par son beau-frère feu Bernard Lépine, ses belles-soeurs Pierrette Lépine (feu Clermont Dufour), feu Denise Lépine (feu Claude Gagné).Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, en particulier André Leduc et Ann Porter de Aylmer ainsi que Thérèse Fillion de St-Honoré au Saguenay.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie/ Athos situé au 6700 Beaubien Est le 21 octobre 2023 de 13h00 à 16h30.