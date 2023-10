DESROCHERS, Jean



Le 4 octobre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean Desrochers, de Joliette. Il était l'époux de feu Huguette Coulombe.Il laisse dans le deuil son fils Simon et sa conjointe Geneviève Rivard, sa soeur Marthe, son amie Céline Coutu, ses neveux, nièces, autres parents et nombreux amis.La famille de M. Desrochers vous accueillera le vendredi 20 octobre de 19h à 22h et samedi 21 octobre dès 13h au1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, le samedi 21 octobre à 15h30. Les cendres seront déposées au columbarium du centre funéraire.En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons à la société Parkinson Québec.