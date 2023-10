SAUVÉ BOYER, Mariette



À Laval, le 6 octobre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Mariette Sauvé, épouse de M. Wilfrid Boyer.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Hélène Corbeil), Johanne (Michel Desjardins), ses petits-enfants Samuel (Karelle Deschamps), Olivier, Virginie (Xavier Bégin), son arrière-petite-fille Mia, son frère et ses soeurs feu Fernande, Gisèle (feu Yvon), feu Maurice (feu Béatrice), feu Cécile (feu Aimé), Monique (feu Yves), son beau-frère feu Roméo, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 octobre 2023 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées le samedi 21 octobre 2023 à 16h30 à la chapelle du complexe.