Après la cuisante défaite du Rouge et Or: les vétérans convoquent pour lundi une réunion d'équipe sans les entraîneurs

Les joueurs du Rouge et Or n’étaient pas encore de retour au vestiaire qu’ils avaient déjà décidé de se rencontrer lundi pour une réunion d’équipe sans les entraîneurs.

«On va se regarder dans le miroir et se dire les vraies affaires, a mentionné le demi inséré Kevin Mital qui a été limité à trois réceptions pour 35 verges. On va retourner à Québec, se reposer, prendre une bière et se rencontrer sans les entraîneurs, lundi. C’est plate, mais Sherbrooke va manger une volée parce que c’est l’équipe qui va se retrouver sur notre chemin lors du prochain match.»

«On va régler ça en famille, de renchérir le maraudeur Félix Petit. On doit se parler et se regarder dans la face.»

En plus de la ligne défensive qui était privée de plusieurs éléments, le quart-arrière Arnaud Desjardins et Mital n’étaient pas au sommet de leur art. Desjardins est ennuyé par une blessure à une épaule depuis le match à Concordia et il s’est peu entraîné cette semaine.

«Ce n’est pas une excuse et ça n’explique pas le résultat, mais je n’ai pas connu une grande semaine à l’entraînement, a souligné le pivot de 3e année qui a complété dix de ses 18 passes pour 100 verges. Sur l’interception, je visais mon dépanneur (Alex Duff) et je n’ai jamais vu Farinaccio. On a mis l’emphase sur la couverture avec deux demis défensifs profonds cette semaine, mais ça n’a pas fonctionné. On doit mieux lancer, mieux protéger et faire de meilleurs tracés.»

«Quand Arnaud a été capable de lancer à l’entraînement, c’est moi qui n’était pas capable de courir», de renchérir Mital.

La confiance intacte

Malgré la défaite sans appel, Desjardins garde confiance que le Rouge et Or peut rebondir. «Je suis 100 pour cent convaincu qu’on peut virer ça de bord. Ce n’est pas la première fois qu’on connaît des ennuis depuis que je suis à Laval et on s’est toujours relevé. Il n’y aucun doute qu’on peut revenir en force.»

En fin de match, la recrue Victor Charland a vécu son baptême des rangs universitaires en relève à Desjardins. Il a complété 4 de ses 5 passes pour 37 verges.

Glen Constantin abonde dans le même sens en traçant une comparaison avec 2022. «On avait battu facilement Montréal par le score de 22-3 en fin de saison et ça nous avait tout pris pour gagner la Coupe Dunsmore par un point.»

Sans se parler, son homologue tenait le même discours. «On a subi toute une dégelée à Québec l’an dernier et nous sommes revenus en force à la Coupe Dunsmore, a souligné Marco Iadeluca. Laval sait comment gagner et ils seront capable de se relever.»