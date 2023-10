PAPIN, Pierre-Paul

Le 7 octobre 2023, à quelques heures de ses 89 ans, est décédé monsieur Pierre-Paul Papin. Né à L'Assomption, propriétaire de Paquette Automobile et de Papin Ford, il est prédécédé de ses parents Laurette Allard et Hector Papin.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Ginette Parent, ses deux filles adorées Chantal et Pascale ainsi que son petit-fils Julien Bélanger dont il était très fier. Il laisse également dans le deuil sa soeur Pierrette, ses belles-soeurs Jocelyne Parent (Jean-Marie Verret) et Luce Parent (Pierre Béland), son beau-frère Richard Parent (Johanne Alary), ses neveux et nièces ainsi que ses précieux amis, particulièrement son ami André Paquette présent jusqu'à ses derniers moments.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Pierre-Le Gardeur ainsi que le personnel de la Maison Adhémar-Dion pour leurs soins de fin de vie extraordinaires.Les personnes qui désirent lui rendre un dernier hommage, la famille sera présente pour vous accueillir au450-589-5505 www.guilbault.infole jeudi 19 octobre de 19h à 21h, ainsi que le vendredi 20 octobre de 10h à 14h, suivi des funérailles en l'église L'Assomption-de-la-Sainte-Vierge (153 rue du Portage, L'Assomption, J5W 3G3).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion.