Frigon, Lise

À Boucherville, le 6 octobre 2023 en fin d'après-midi, à l'âge de 74 ans, est décédée paisiblement Madame Lise Frigon, épouse de feu Richard A. Hinse.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marc-André (Julie) et Geneviève (Sébastien, Jeanne et Mathilde), sa soeur Carole (Jean), son frère Albert (Jocelyne), son petit-fils William, ses belles-soeurs Huguette (John) et Jeannine, son beau-frère René, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Lise est allée rejoindre son complice de tous les moments, Richard, son père Albert, sa mère Maria, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs.Lise a été une mère dévouée, en plus d'avoir été professeur d'anglais langue seconde au secondaire à La Salle pendant 18 ans, avant de choisir de se consacrer entièrement à ses proches. Sa famille faisait sa fierté, particulièrement ses enfants. On se rappellera les nombreuses réceptions qu'elle a organisées, à Brossard et Morin-Heights, avec son précieux partenaire Richard. Au cours des dernières années, Lise a combattu la maladie et traversé les épreuves avec énergie, détermination et résilience, sans jamais baisser les bras. Même dans l'adversité, sa maison était toujours ouverte et accueillante.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 octobre 2023 de 9h30 à 13h30 au :Les funérailles auront lieu ce même jour à 13h30 en la chapelle du complexe. La cérémonie sera suivie d'une mise en terre au Cimetière Près du Fleuve adjacent au complexe à 14h30. Par la suite, la famille invite les gens à se joindre à eux pour une réception en l'honneur de Lise à compter de 15h30.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel et des bénévoles de la Maison Source Bleue pour leur soutien exceptionnel.Un don à la Fondation Maison Source Bleue serait apprécié en la mémoire de Lise :