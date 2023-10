BOISJOLI, Jacqueline



Le 7 octobre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jacqueline Boisjoli.Elle laisse dans le deuil son fils Robert Jolicoeur (Josée), ses petits-fils Gabriel et Simon, son frère Bertrand (Hélène) et sa soeur Jeannine, sa nièce Carole ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 20 octobre de 13h à 16h auUne cérémonie suivra à 16h.