RAYMOND, Mireille



À Pointe-Claire, le 22 septembre 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Mireille Raymond, conjointe de feu monsieur Jacques Gagnier.Elle laisse dans le deuil ses frères André (Lina) et Claude, ses neveux et nièces Julie, Hugo, Marie-France, Sylvain, Maxime, Pascal, Dominic ainsi que ses nombreux amis.La famille accueillera les parents et amis pour honorer sa mémoire le samedi 21 octobre 2023 de 13h à 17h à laVAUDREUIL-DORIONwww.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie commémorative aura lieu à 16h, à la maison funéraire.