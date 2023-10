LANGEVIN, Réal



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Réal Langevin, qui s'est éteint à Longueuil, le 4 octobre 2023, à l'âge de 77 ans. Il était le fils de feu Rita Harnois et de feu Lucien Langevin.Alors qu'il rejoint sa fille Mélanie ainsi que son frère Pierre, il laisse dans le deuil ses deux fils, Marc et Patrick, sa soeur Nicolle et de nombreux parents et amis.Pour respecter ses dernières volontés, il n'y aura pas de cérémonie à la maison funéraire.