Comment s’informer et soutenir nos médias en 2024

Parmi les tendances en communications à venir pour 2024, la préoccupation numéro un des acteurs des médias et des publics sera l’exactitude de l’information.

L’enjeu important de la désinformation et des «fake news» devient un risque fondamental à la capacité de tout un chacun de s’informer justement selon des faits ou des données vérifiés afin de développer son sens critique, son jugement et sa propre opinion.

Au Canada, le projet de loi C-18 crée une onde de choc chez les géants du Web que l’on surnomme GAFAM pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces derniers réagissent fortement à la position du Canada qui confronte les concepts fondamentaux d’accès à l’information et de liberté d’expression.

Blocage des géants du Web

Notre capacité de prendre des décisions ou de se faire une opinion repose sur plusieurs facteurs, dont notre éducation, l’influence de notre entourage et notre capacité à s’informer. Cette dernière est actuellement à risque, puisque l’accès à l’information provenant de sources officielles se complique en raison du blocage des géants du Web. La diffusion des nouvelles sur Facebook n’est plus possible, et Google menace sérieusement de suivre le pas.

Bien que l’ensemble des contenus provenant des organisations de presse reconnues soit toujours accessible par le biais de différents canaux, dont la télévision, les journaux, les sites Web ou la radio, certains médias demandent maintenant un abonnement payant pour accéder à leurs contenus. Cela freine malheureusement un grand nombre de citoyens.

Les médias tentent de rejoindre leurs publics et d’augmenter l’achalandage en accroissant l’utilisation des notifications «push» par le biais de leurs applications mobiles. On remarque une tendance à élargir l’utilisation des notifications, qui auparavant étaient surtout utilisées pour des nouvelles importantes. Cette fonctionnalité pratique risque de perdre de son intérêt et de sa pertinence si sa fréquence devient invasive.

Circulation de l’information crédible

Le réseau social Twitter, maintenant X, était jusqu’à tout récemment une plateforme idéale pour s’informer auprès des médias ainsi que leurs journalistes. Idéale aussi pour suivre directement des personnalités publiques, des gens d’affaires ou des politiciens sans le filtre des médias. L’évolution controversée de la plateforme X pousse plusieurs utilisateurs, dont les acteurs des médias, à quitter et à se tourner vers la plateforme sociale d’affaires LinkedIn.

Meta, la maison mère de Facebook, a aussi offert une alternative à X en lançant la plateforme Threads, dont les résultats ne sont pas impressionnants jusqu’à présent. Beaucoup d’utilisateurs se sont créé rapidement un compte, mais peu s’y connectent fréquemment. Les déboires de X pourraient renverser cette tendance... sauf si Meta applique son blocage des médias canadiens comme il le fait actuellement sur Facebook. À suivre.

Comment les médias vont-ils promouvoir leur travail et partager leur contenu auprès de leur public en 2024? On peut se poser la question à juste titre, et bien que la réponse demeure spéculative, celle-ci impactera directement la circulation de l’information crédible ainsi que la capacité des organisations en matière de relations publiques.

En tant que citoyen, s’abonner à au moins un média s’avère un petit geste dont l’impact est grand. Non seulement cela permet de soutenir les médias, mais cela nous permet aussi de nous offrir un accès à de l’information de qualité.

Pierre-Thomas Choquette, vice-président – communications corporatives, Arsenal conseils