Cuba peut rimer avec gastronomie: en voici la preuve

Des représentants de huit pays se sont donné rendez-vous pendant trois jours cette semaine au célèbre cabaret Tropicana de La Havane pour participer au Xe Séminaire de gastronomie internationale organisé par la revue espagnole Excelencias, qui célèbre par la même occasion son vingt-cinquième anniversaire. Ce magazine de luxe, imprimé sur papier glacé et publié également sur son site internet en plusieurs langues, est destiné à la promotion du tourisme en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Pour une dixième année, Excelencias a organisé un séminaire de trois jours au chic cabaret Tropicana de La Havane, avec exposés, conférences et dégustations diverses, où la gastronomie est à l’honneur. Cette année, le thème choisi porte sur les allers-retours des produits locaux entre les colonies et la mère-patrie espagnole. Aller-retour des produits comestibles, mais aussi des saveurs, des coutumes alimentaires et des innovations de part et d’autre, en tenant compte des différences propres à chaque pays. Une sorte de «ce que l’Espagne et l’Europe doivent à l’Amérique ibérique»: maïs (une cinquantaine de variétés), patates, pommes de terre et autres tubercules (plusieurs centaines de variétés), tomates (des dizaines de variétés sinon plus), haricots secs de différentes couleurs et saveurs, papayes, ananas et autres fruits exotiques, dinde, tabac, etc. En retour, dans ses territoires outre-Atlantique, l’Espagne a implanté la canne à sucre, le sucre étant alors une denrée très prisée, et le riz, devenu un incontournable dans l’alimentation quotidienne ibéro-américaine. De même que des animaux de ferme, entre autres.

Jacques Lanctôt

C’est l’idée derrière ce colloque: l’échange d’expériences et le brassage des cultures, même s’il se fit, à l’époque, dans des conditions inégales (maîtres et esclaves, ou dominants et dominés). Le passé colonial est décidément derrière nous en cette célébration de la gastronomie américaine (ne pas confondre avec étasunienne). Le colonialisme n’a pas eu que des défauts, il a eu ses bienfaits, semblait-on dire. L’ambassadeur d’Espagne à La Havane, présent au séminaire, s’est empressé de souligner l’extrême coopération entre Cuba et l’Espagne, ce qui semble ne faire aucun doute. Surtout que nous sommes en pleine Semaine de la culture espagnole à La Havane, avec concerts, spectacles de flamenco, dégustations de tapas et de vins espagnols, etc. Ici, le proverbe «el amor entra por la cocina» (l’amour entre par la cuisine) prend tout son sens.

Jacques Lanctôt

De la canne à sucre est né le rhum – ce «fils légitime de la canne à sucre», selon l’expression consacrée ici – dans toutes ses conjugaisons. Les Cubains sont fiers d’affirmer qu’ils sont passés maîtres dans l’art de la fabrication du ron ligero, le rhum qu’on consomme couramment, oscillant autour de 40% d’alcool (par opposition au rhum agricole distillé en Martinique, beaucoup plus puissant): blanc, ambré, vieilli trois ans, sept ans, onze ans ou plus. Les nombreux concours et prix internationaux le prouvent. Inimitable. Et ce n’est pas faute de concurrence. On a tenté l’imitation et même l’usurpation d’identité, avec la firme Bacardi, nationalisée au début de la révolution et qui déménagea ses pénates à Porto Rico. Mais le savoir-faire, lui, est demeuré à Cuba et fait désormais partie du patrimoine immatériel de l’humanité.

Jacques Lanctôt

Sont venus s’exprimer des chefs cuisiniers réputés du Pérou, du Mexique, de la Colombie, de la République dominicaine, de l’Espagne, et bien sûr de Cuba, ainsi que des œnologues, des sommeliers et des maîtres du rhum, dont une première femme, tous réaffirmant faire partie d’une seule et même grande famille désireuse d’apporter du bonheur dans la vie de leurs populations et de se perfectionner en visant toujours une alimentation plus saine et respectueuse de l’environnement. Bon appétit!