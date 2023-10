Un des fondateurs de Couche-Tard vend pour 14,7 M$ d’actions

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés et des investissements dans les entreprises québécoises.

Nature’s Touch met la main sur Sunrise Growers

L’entreprise québécoise Nature’s Touch a annoncé hier l’acquisition de certains actifs de Sunrise Growers, la division des fruits surgelés du groupe américain SunOpta, pour 141 M$ US (193 M$). La transaction comprend des usines situées au Kansas et au Mexique. Sunrise Growers a généré des profits d’exploitation de 15 M$ US sur des ventes de 263 M$ US au cours de la dernière année. Fondée en 2004 par John Tentomas, Nature’s Touch comptait déjà des usines au Canada et aux États-Unis.

Marathon mise sur Flyscan

Photo tirée du site web de Flyscan

Le plus important raffineur de pétrole aux États-Unis, Marathon Petroleum, a récemment investi une somme non précisée dans Flyscan Systems, une jeune entreprise de Québec. La technologie brevetée de Flyscan permet de détecter de façon précoce des fuites d’hydrocarbures au moyen d’inspections aériennes. Fondée en 2015 grâce à des travaux de l’Institut national d’optique (INO), Flyscan compte également la firme d’ingénierie ontarienne Hatch et l’exploitant de pipelines Enbridge parmi ses actionnaires.

Il vend du Couche-Tard

Photo tirée du site web de l'Université de Montréal

Réal Plourde, l’un des quatre fondateurs d’Alimentation Couche-Tard, a vendu pour 14,7 M$ d’actions du détaillant lavallois, cette semaine. Il lui en reste pour plus de 870 M$. Le mois dernier, un autre cofondateur de l’entreprise, Richard Fortin, avait cédé pour 14,5 M$ d’actions. Le titre de Couche-Tard a gagné plus de 20% depuis le début de l’année.

HaiLa recueille 14 M$

Photo tirée du site web de HaiLa Technologies

La jeune entreprise HaiLa Technologies de Montréal vient de récolter 10,4 M$ US (14,2 M$ CA) dans le cadre d’une ronde de financement menée par le fabricant japonais de composants Murata Electronics à laquelle ont également participé les fonds québécois TandemLaunch et Ecofuel. Fondée en 2019, HaiLa se présente comme une entreprise «sans usine» spécialisée dans les semi-conducteurs et les logiciels pour les communications radio à haute efficacité énergétique.

Il achète du GDI

Photo tirée du site web de GDI

Le chef des finances de GDI Services aux immeubles, Stéphane Lavigne, a acheté pour près de 100 000$ d’actions de l’entreprise montréalaise à la fin septembre. Il en détient désormais pour près de 800 000$. Le titre de GDI a perdu un peu plus de 10% depuis le début de 2023.

Deux entreprises d’ici vendues

Photo Stevens LeBlanc

En l’espace d’à peine une semaine, deux entreprises technologiques de Québec ont accepté des offres d’achat d’acquéreurs américains. La semaine dernière, H2O Innovation a conclu un accord avec la firme new-yorkaise Ember qui lui attribue une valeur de 395 M$. La Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissement Québec et des dirigeants de l’entreprise détiendront une participation de 21% dans l’entreprise. De son côté, OpSens passera dans le giron de Haemonetics Corporation pour 345 M$.

Oneka amasse 12,5 M$

Photo tirée du site web d'Oneka Technologies

Établie à Sherbrooke, la jeune entreprise Oneka Technologies a récemment recueilli 12,5 M$ dans le cadre d’une ronde à laquelle ont participé plusieurs investisseurs, dont l’ancien premier ministre Paul Martin et la firme québécoise AQC Capital. Fondée en 2015 par Dragan Tutic, Oneka offre des solutions de dessalement de l’eau de mer alimentées par l’énergie des vagues.