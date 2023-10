De citadins, ils sont devenus des entrepreneurs ruraux

Nathalie Labonté et Sylvain Mercier ont fondé Labonté de la pomme il y a 15 ans, quand ils ont décidé de quitter la ville pour s’établir à la campagne en achetant un verger.

«Nous étions des citadins qui avaient envie de changer d’air. On a choisi la région d’Oka, d’où nous sommes originaires tous les deux. Notre objectif était de créer une entreprise agrotouristique, un domaine qui mariait nos expertises et nos intérêts», raconte Nathalie Labonté.

Elle a troqué sa carrière en garderie privée pour suivre un DEP en production horticole et se consacrer pleinement au développement de l’entreprise. Son mari, qui travaillait dans le domaine de l’imprimerie, a fait le saut quelques années plus tard.

Aujourd’hui, Labonté de la pomme est devenue une entreprise familiale, puisque deux de leurs trois enfants les ont suivis dans l’aventure. Chaque année, plus de 100 000 personnes visitent leurs installations pour participer à diverses activités, allant de l’autocueillette de fruits à la dégustation des produits de l’érablière, en passant par le labyrinthe de maïs qui fait son retour cette année après une pause due à la pandémie.

L’importance de se diversifier

Les propriétaires du verger Labonté de la pomme ne sont pas du genre à se reposer sur leurs lauriers. Pour cette saison des pommes, Nathalie Labonté et Sylvain Mercier ont de nombreuses nouveautés à proposer à leur clientèle, dont le lancement de la première cuvée de cidres alcoolisés.

«On vise la création de produits haut de gamme, précise Nathalie Labonté. Notre premier cidre marie la pomme à la rhubarbe, et on prévoit dans les prochains mois lancer d’autres mélanges, dont un alliant la pomme et les cerises griottes.»

Forte d’une expérience de 10 ans dans la production de jus et de cidres non alcoolisés – avec une production annuelle de 10 000 litres – l’entreprise se lance désormais sur le marché des cidres alcoolisés. «On vise un volume de production similaire pour ces nouvelles boissons», précise Mme Labonté.

Ce projet de diversification était en gestation depuis quelques années. Le couple, associé dans la vie comme en affaires, a investi dans la construction d’un nouveau bâtiment et l’acquisition d’équipements spécialisés pour la transformation alimentaire. Sylvain Mercier a aussi suivi une formation en fabrication artisanale de cidre.

C’est lui qui concocte toutes les recettes de plats et de boissons servis ou vendus sur place. «Il est le chef et moi, la critique culinaire», lance Nathalie Labonté en riant.

Miser sur la vente directe

Les produits du verger, de l’érablière et les mets préparés sont vendus à la boutique, dans des magasins spécialisés de la grande région métropolitaine, et même à Québec. «La vente directe représente près de 90% de notre chiffre d’affaires», souligne l’entrepreneure.

Tous leurs produits sont aussi servis à la Cabane à pommes, le concept de salle à manger qui a grandement contribué à la renommée de l’entreprise. Implantée au cœur du verger familial, elle propose un menu qui met en vedette les fruits et légumes de même que le miel et le sirop d’érable produits par l’entreprise, ainsi que le fromage Oka, l’emblème de la région.

Cette année, l’entreprise inaugure également une terrasse et une nouvelle formule bistro sans réservation, où les visiteurs peuvent déguster les spécialités de la Cabane à pommes.

Labonté de la pomme

Date de fondation: 2004

Activités: entreprise agrotouristique

Actionnaires: Nathalie Labonté et Sylvain Mercier

Nombre d’employés: 35 (en haute saison)