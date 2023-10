Découvrez les cinq certifications collégiales du Cégep Garneau

Dans un souci d’offrir des formations adaptées à la réalité des employés et des entreprises, le Cégep Garneau propose un nouveau type de programme : la certification collégiale.

Assurant le développement en continu des compétences, elle prend la forme de programmes non crédités de 60 à 214 heures. Surtout offerte en ligne et à temps partiel, elle vise à qualifier ou à requalifier la main-d’œuvre.

Il s’agit d’un programme idéal pour quiconque désire conserver son emploi tout en se perfectionnant. Les certifications collégiales reposent sur une approche par compétences. On y mise sur le l’apprentissage au travail, plutôt que l’acquisition de connaissances théoriques.

Formule innovatrice gagnante

Une telle certification favorise la productivité et l’enrichissement collectif. De plus, son encadrement par la Fédération des cégeps garantit la qualité de la démarche et la façon dont les formations sont livrées.

À la fin du parcours de l’étudiant, un diplôme de réussite lui est remis. L’Étude économique sur la formation continue qualifiante de KPMG, réalisée en 2019, a confirmé le potentiel de la formation structurée non créditée, lorsque combinée à un mécanisme de certification de l’atteinte des compétences en tant que solution contribuant à la croissance des entreprises.

Actuellement, cinq programmes axés sur les besoins du marché sont en recrutement : Cybersécurité (214 heures), Gestion des approvisionnements appliquée à l’aéronautique (150 heures), Planification de la production (135 heures), Gestion opérationnelle des aspects en santé et sécurité au travail (63 heures), et Acquisition et gestion de franchise (72 heures).

