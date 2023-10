Des produits drôlement pratiques

Comme pour toutes autres activités, à la chasse, il y a des accessoires qui peuvent nous rendre de fiers services et nous faciliter la tâche.

Lorsqu’on passe de longues heures dans un poste d’affût, on a du temps en masse pour penser à nos vieux péchés, comme le dit si bien l’expression. On peut profiter de la vue, des splendeurs de mère Nature, tout en attendant que le fameux buck de nos rêves apparaisse dans notre couloir de tir. Lorsqu’on est bien équipé, on peut bénéficier encore plus de l’activité. À l’opposé, quand on n’a pas ce qu’il faut, on peut trouver le temps pas mal plus long.

Bien au chaud

Photo fournie par Patrick Campeau

Lorsqu’on s’assoit sur une surface froide ou fraîche, mis à part l’inconfort du moment présent, on peut en conserver de fort désagréables souvenirs. La firme IHOT a mis au point le coussin chauffant 32034PAD qui distribue une bonne chaleur pour garder nos fesses au chaud et couper l’humidité. D’une taille de 16 x 14 x 2 pouces (40,5 x 35,5 x 5 cm), il fonctionne avec trois batteries AA. Fabriqué d’un tissu robuste, il est léger et facile à trimballer grâce à sa poignée de transport et sa pochette.

► Prix : 39,99 $ | En vente chez Sports aux puces Blainville.

Pour mieux y voir

Photo fournie par Patrick Campeau

Quand on se rend ou qu’on revient de son site de chasse légalement, sans être armé et sans intention flagrante de spotter ou de pourchasser des cerfs, on peut se servir d’une lampe frontale Biolite HPC0102 pour retrouver son chemin. D’une puissance maximale de 750 lumens, elle fonctionne 150 heures à LO, 7 heures à HI et 2 heures en continu. Son panneau avant inclinable propose la vision rouge, la tache blanche, l’inondation blanche, etc., tandis que la face arrière génère une lumière rouge. Sa batterie Li-ion de 3000 mA h se recharge via micro-USB.

► Prix : 137,94 $ | En vente chez Magasin JO Hubert à Maniwaki.

Confortable

Photo fournie par Patrick Campeau

Irish Setter présente la nouvelle gamme de bottes Elk Tracker XD qui sont plus robustes et durables. Leur look génial provient de cuir camouflage Troutbook, soit de truite mouchetée. Le TempSens régule la température intérieure pour maintenir un confort constant tout en évacuant l’humidité. Imperméables, elles sont isolées avec 200 grammes de Primaloft. Le contrôle ScentBan élimine les odeurs indésirables et le système EnerG génère un excellent soutien grâce à un noyau à retour d’énergie entre les semelles. Elles sont offertes en trois déclinaisons de 8 ou 10 po de hauteur.

► Prix : 359 $ | En vente chez cabelas.ca.

Bien à sa place

Photo fournie par Patrick Campeau

Pour tout avoir à portée de la main et que tout soit bien rangé, optez pour le sac de taille Little Bear Alps de 8 Litres. Il convient aussi bien au nemrod qui veut trimballer son matériel jusqu’à sa cache qu’à celui qui préfère la chasse fine. Il est doté de quatre poches de grandeurs différentes proposant un volume total de 500 po3. Le harnais est amovible et la ceinture est rembourrée pour maximiser le niveau de confort, de sorte que vous ne vous rendez même pas compte que vous portez le sac. Il est possible d’y greffer un étui à jumelles et d’autres compartiments.

► Prix : 74,99 $ | En vente chez Sail et ProNature.

Du tranchant

Photo fournie par Patrick Campeau

Après avoir intercepté un cervidé, il faut évidemment l’éviscérer. Le travail sera vraiment simplifié si vous avez un ensemble Olympia avec quatre lames interchangeables. De haute qualité, le kit portatif 31793PKH qui se loge dans un étui comprend une lame de scie de 4,75 pouces pour trancher les os, une lame de filet de 5 pouces pour détacher les chairs, une lame à dépiauter de 3 pouces pour retirer la peau et une autre avec un crochet d’éviscération inversé de 4 pouces.

► Prix : 47,99 $ | En vente chez Station Namur et Nature 3M.

Malodorant

Photo fournie par Patrick Campeau

On ne le dira jamais assez souvent, le sens de l’odorat du chevreuil est 300 fois plus développé que celui de l’homme. Il peut percevoir votre présence olfactive à des kilomètres à la ronde. Il est important d’éliminer toutes les odeurs indésirables sur vos vêtements et vos équipements avec un produit efficace et reconnu comme du Nok Out. Puis, il faut se servir d’un antisudorifique puissant et de longue durée qui limite la sudation tel le Wildlife 2,25 oz Anti-odeur 31247.

► Prix : 10,24 $ | En vente chez Royaume des sports au Lac-des-Écorces.

Pour se soulager

Photo fournie par Patrick Campeau

Une envie de faire pipi vous tiraille de plus en plus. Pour un homme, il est assez simple d’uriner dans une bouteille de plastique et de refermer le bouchon pour empêcher l’odeur de flotter dans l’air et d’alerter le gibier convoité. Pour une femme, cet exercice peut s’avérer passablement compliqué à moins qu’elle ne soit équipée d’une urinette portative GoGirl avec extension qui permet de faire pipi debout et d’orienter le jet. Fabriquée en silicone souple de qualité médicale, elle est réutilisable et se range dans un petit tube.

► Prix : 26,99 $ | En vente chez Atmosphère et Sport Expert.

Bien équipé

Photo fournie par Patrick Campeau

L’outil allume-feu 7 en 1 40596 de Zippo se démarque grâce à sa roue de silex qui occasionne de puissantes étincelles dans presque toutes les conditions météorologiques. Il peut déclencher jusqu’à 15 feux. Il est doté également d’une lame de couteau en acier à haute teneur en carbone, d’un cordon d’allumage de 38 cm enduit de cire, d’une lame de scie double coupe, d’un tournevis plat, d’un décapsuleur de bouteille, d’un double rangement pour silex et d’une râpe à amadou. Il propose une résistance durable et il est facile à affûter.

► Prix : 27,95 $ | En vente chez Sail.

Performant

Photo fournie par Patrick Campeau

Il n’est pas toujours facile de générer des flammes, surtout quand tout est détrempé ou très humide. Vous auriez intérêt à ajouter quelques allume-feu Instaflam dans votre kit de dépannage ou de survie. Ainsi, en cas de problème, vous pourriez partir un feu en un tournemain qui réchauffera activement le combustible pendant 7 - 8 minutes. Vendu en paquet de 15, ils fonctionnent autant pour l’intérieur que l’extérieur.

► Prix : 6,99 $ | En vente chez Momo Sports de Sherbrooke.

