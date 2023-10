BEAUCHAMP, Micheline



De Sainte-Thérèse, le 5 octobre 2023, est décédée à l’âge de 75 ans, Madame Micheline Beauchamp.Elle laisse dans le deuil ses filles Geneviève (Robert) et Marie-France (Yannick) ainsi que leurs enfants, sa soeur Louise (Marcel) et ses frères Ghyslain (Lyse) et François (Linda), ses neveux Hugo et Jean-François et sa nièce Julie, ses petits-neveux et petite-nièce Éliott, Antoine, Charlotte et Émile ainsi que sa grande amie Diane et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 octobre 2023 de 12h à 15h30 au:105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie sera célébrée ce même samedi dès 15h30 à la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.https://cancer.ca/fr/