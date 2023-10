Disparue depuis trois jours : la police cherche une ado de Lanaudière

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver une adolescente qui manque à l’appel depuis trois jours à Saint-Charles-Borromé.

Océane Hugron-Morin, 16 ans, a été vue pour la dernière fois le 11 octobre dernier.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a précisé la SQ par voie de communiqué.

L’adolescente mesure 1,70 m (5 pi 6 po) et pèse 59 kg (130 lb). Elle a les yeux bleus et les cheveux blonds. Au moment de sa disparition, elle portait une veste de mouton blanche, un pantalon noir et un chandail beige.

Quiconque apercevant Océane Hugron-Morin est prié d’appeler la police au 911 ou via la Centrale de l’information criminelle de la SQ (1 800-659-4264) de façon confidentielle.