Docteure: retour de Pascale Montpetit sur les planches

Ayant délaissé le théâtre depuis sept ans pour se consacrer à sa famille, Pascale Montpetit fait un grand retour avec le rôle principal dans la pièce Docteure chez Duceppe.

La comédienne y incarne la Dre Wolff, fondatrice d’un institut de recherche médicale renommé, qui empêche un prêtre d’entrer dans la chambre où une adolescente vit ses derniers moments après un avortement bâclé. Une vidéo de l’événement enflamme les réseaux sociaux, puisque le geste, qui se voulait éthique pour protéger la patiente, est interprété de multiples façons. Méprise-t-elle la religion, les hommes ou les classes populaires ?

Cette docteure gaie peut-elle justifier ses actions en se fondant sur son genre, ses origines ou son orientation sexuelle ?

« C’est une pièce de débat, explique la comédienne. C’est particulier, car la situation est plus importante que le personnage. La vie intime ou le passé des protagonistes sont secondaires. Tout se passe en temps réel, dans le présent, sur une période de trois jours. »

Elle souligne que cette œuvre du Britannique Robert Icke expose différents points de vue sur cet incident de la part de gens qui ont chacun leur prisme pour interpréter les faits.

« On a tous une identité que l’on veuille ou pas, note Pascale Montpetit. Toutes les identités qu’on nous impose et qu’on choisit nous façonnent. »

Flattée

C’est la metteuse en scène Marie-Ève Milot qui lui a proposé ce grand rôle. « J’étais très heureuse, souligne Pascale Montpetit. Quand on vieillit, c’est très flatteur de se faire choisir par une femme d’une plus jeune génération. »

Maintenant que sa fille à 14 ans, l’actrice se dit prête à travailler pendant plus d’un mois le soir, comme l’exigent les horaires de théâtre avec les répétitions et les représentations.

« Je voulais être à la maison pour ma fille, mais cela m’a coûté de refuser des rôles », précise celle qui s’est produite pour la dernière fois au Quat’Sous en 2016, mais qui a continué de tourner pour la télévision et le cinéma.

Une expo solo

Ayant tourné en août dans Ababouiné, le prochain film d’André Forcier, Pascale Montpetit vivra une toute nouvelle expérience cet automne. L’actrice, qui se consacre aussi à la peinture, aura droit à une pre mière exposition solo de ses œuvres au Centre d’exposition Louise-Carrier en novembre à Lévis.

« C’est vraiment chouette, confie celle qui a étudié en arts plastiques au cégep. Ça me passionne. Comparé à mon métier dans lequel on est au service du texte et du metteur en scène, tu fais ce que tu veux quand tu peins. Tu es plus libre et davantage connecté avec ton imaginaire personnel. »

♦ Docteure est présentée chez Duceppe du 18 octobre au 18 novembre.