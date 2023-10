Éclipse solaire : quand et comment l’observer en toute sécurité

Les Québécois pourront observer une éclipse solaire partielle entre de 12 h 00 et 14 h 00, samedi. Cependant, même si la sensation d'éblouissement disparaît lors d’une éclipse, il est extrêmement déconseillé de l’observer à l’œil nu, car il suffit de quelques secondes pour se brûler la rétine.

Pour observer une éclipse solaire en toute sécurité, le Planétarium de Montréal déconseille fortement le port des lunettes de soleil classiques. Les lunettes de soleil classiques protègent nos yeux contre les rayons ultraviolets, mais pas contre le rayonnement infrarouge, qui peuvent faire des dommages permanents à la rétine.

Il faut des lunettes spécialisées avec un filtre conçu pour l’observation d’éclipse. Il va de même pour la photographie, qui est déconseillée sans les filtres spécialement conçus à cette issue, car l’éclipse pourrait endommager la cellule optique.

Quelques méthodes sont à la disposition de ceux qui n’ont pas à portée de main le matériel spécialisé. Le Planétarium de Montréal offre sur son site internet un tutoriel pour la confection d’une lunette d’observation à l’aide d’une boite à chaussures et propose des méthodes d’observation sécuritaire avec une passoire.

Ce type d’éclipse, appelée annulaire ou partielle, arrive lorsque la lune s’interpose partiellement entre la terre et le soleil. Le résultat est une couverture incomplète du soleil par la lune. Le phénomène sera progressif, atteignant son apogée entre 13 h 00 et 13 h 30 au Québec.

La couverture sera généralement plus grande vers sud et l’ouest de la province, diminuant graduellement en ce dirigeant vers le nord et l’est. Passant du plus grand de 22% au Témiscamingue, au plus petit de 4% à Natashquan.

Cette éclipse partielle devrait donner un avant-goût à l’éclipse totale qui sera visible de Montréal et Sherbrooke le 8 avril 2024, un événement qui n’aura pas lieu au Québec à nouveau avant plusieurs siècles.

Pour connaitre les heures exactes de l'éclipse dans votre région: https://espacepourlavie.ca/node/27177