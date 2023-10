Ed Sheeran explique son succès

Ed Sheeran a expliqué ce qui le différencie des autres artistes.

Dans une entrevue pour GQ, le chanteur britannique a affirmé que s'il avait autant de succès, c'était grâce à deux thèmes qu'il aborde dans ses chansons. « Eh bien, je pense que tout le monde aime l'amour et que tout le monde se sent déprimé, et j'ai l'impression que ce sont les deux sujets sur lesquels j'ai le plus écrit, a-t-il indiqué. Je pense que toute chanson avec laquelle les gens se connectent doit être inconfortable au moment de l'écriture. »

Le chanteur de Bad Habits a utilisé comme exemple sa ballade de 2017 Perfect, qu'il a écrite en hommage à sa désormais épouse Cherry Seaborn. « Quand j'écrivais Perfect, je me disais : '' C'est vraiment ringard, Cherry va penser que je suis le pu*ain de petit-ami le plus ringard ", a-t-il raconté. Et vous savez, quand j'écrivais Salt Water, qui parle de son propre suicide, je me disais : '' Pu*ain, je ne veux pas sortir ça et que mes parents l'écoutent. " »

Ed Sheeran a sorti son dernier album, Autumn Variations, le 29 septembre. L'album était son deuxième de l'année, après Subtract, sorti en mai et dont Salt Water est tiré.